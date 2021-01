Vetokannaksen talviuintipaikan pukuhuoneisiin ei koronarajoitusten vuoksi myydä uusia avaimia. Ne, jotka ehtivät saada avaimen, voivat jatkaa uimista.

Vantaan Kaivokselassa sijaitseva Vetokannas on vakiinnuttanut paikkansa Länsi-Vantaan uimapaikkana ympäri vuoden.

Avantouimarit voivat käyttää Vetokannaksen pukuhuoneita, kun maksavat Myyrmäen uimahallissa 75 euron talviuintimaksun ja lunastavat pukuhuoneen 30 euroa maksavan avaimen.

Avaimia ei tälle talviuintikaudelle ei kuitenkaan enää saa. Asia on herättänyt viime viikkoina ihmetystä sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookin Kaivoksela ja Vaskipelto -ryhmässä.

”Korona vaikuttaa tilanteeseen. Liikuntapaikat ovat olleet koronarajoitusten vuoksi kiinni, ja myös Myyrmäen uimahalli, josta Vetokannaksen avaimia saa lunastaa, on ollut suljettuna. Avaimia ei sen vuoksi ole nyt myyty”, kaupungin uimarantojen uinninvalvonnan esimies Markku Tiusanen kertoo.

Vantaan kaupunki ei myöskään halua lisätä asiakasmäärää entisestään Vetokannaksen pukuhuoneessa.

Kaupungin toinen talviuintipaikka on Kuusijärvellä. Kuusijärven pukuhuoneet ovat olleet koronan vuoksi kokonaan kiinni.

”Kaupungin häiriötilannejohtoryhmän seuraavassa kokouksessa päätetään, avataanko Kuusijärven pukuhuoneet vai suljetaanko Vetokannaksen naisten ja miesten pukuhuoneet.”

Tiusasen mukaan talviuimareiden määrä on toistaiseksi ollut sellaisissa rajoissa, että Vetokannaksen pukuhuoneet on voitu pitää auki. Turvavälejä ja muita määräyksiä on noudatettu.

”Tilanne on tällä hetkellä hyvä, emmekä halua joutua sellaiseen välikäteen, että joutuisimme sulkemaan pukuhuoneet suuren kävijämäärän vuoksi.”