Ensimmäisten vantaalaisten mukana tulivat myös koirat. Koira oli ilmeisesti arvokas seuralainen kivikautiselle ihmiselle, vaikka sen kohtalo olikin todennäköisesti päätyä lopulta ruoaksi.

Missä Suomen ensimmäinen koira jolkotteli? Konkreettiset todisteet viittasivat pitkään, että Vantaalla.

Pohjois-Vantaalla suoritettiin vuonna 1971 kaivauksia kivikautisella asuinpaikalla. Keihäänkärkien ja alkeellisten talttojen lisäksi paikalta löytyi muun muassa kappale palanutta luuta. Se oli koiranluuta. 2000-luvun alussa tehdyn radiohiiliajoituksen perusteella luu on 9 257–9 021 vuoden takaa.

Kyseessä oli vanhin koiranluu, joka Suomesta oli löydetty.

Nyt tutkijat ovat kuitenkin löytäneet vielä vanhemman koiranluun. Tämä itäsuomalainen hännänheiluttaja peittoaa iässään vantaalaisen verrokkinsa noin tuhannella vuodella.

Palataan kuitenkin ensin vantaalaiseen koiraan, joka piti pitkään hallussaan ”Suomen ensimmäinen koira” -titteliä.

Nikinmäen tai Nissbackan kivikautinen asuinpaikka on Vantaan vanhin tunnettu asuinpaikka. Se on ajoitettu mesoliittisen kivikauden keskivaiheille.

Nimityksestään huolimatta asuinpaikka sijaitsi nykyisen Jokivarren, ei Nikinmäen alueella.

Ensimmäiset asukkaat saapuivat nykyisen Vantaan alueelle heti jääkauden jälkeen. He tulivat todennäköisesti joko idästä Venäjän suunnalta tai meren yli Baltiasta, kertoo Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto.

”Vantaa oli aluksi veden peitossa, mutta pikkuhiljaa maa rupesi nousemaan ja tännekin pystyi muuttamaan. Ensimmäiset vantaalaiset olivat hylkeenpyytäjiä. Nikinmäen asuinpaikasta on löytynyt runsaasti hylkeenluita ja kvartsi-iskoksia, joista kivikauden ihmiset tekivät työkaluja”, sanoo Koivisto.

Ensimmäisten vantaalaisten mukana tulivat myös koirat. Koska koira oli matkannut ihmisen mukana, se oli todennäköisesti arvokas seuralainen.

”Jos varhaiset vantaalaiset saapuivat idästä, he todennäköisesti matkasivat koiravaljakoin. Koiraa käytettiin myös apuna metsästyksessä, ehkä myös vartioinnissa”, Koivisto sanoo.

Oli vain ajan kysymys, milloin arkeologit löytäisivät Vantaan koiranluuta vanhemman luun.

Muutama vuosi sitten Muilamäen kivikautiselta asuinpaikalta Lappeenrannasta löytyi myös koiranluu. Viime vuonna se ajoitettiin noin 10 300 vuotta vanhaksi, kertoo arkeologian apulaisprofessori Kristiina Mannermaa Helsingin yliopistosta.

Mannermaa oli arvellut jo pitkään, että Nikinmäen luu on vain vanhin löydetty luu. Suomessa nimittäin tunnetaan Nikinmäkeä vanhempaakin asutusta ja on ollut oletettavissa, että koira on saapunut Suomeen jo ensimmäisten ihmisten mukana. Muilamäki kuuluu Suomen varhaisimpiin asuinpaikkoihin: siellä asuttiin jo noin 10 300 vuotta sitten.

”Suomen itäosien kivikautiset asuinpaikat kuuluivat ensimmäisiin alueisiin, jotka nousivat maanpinnan yläpuolelle jääkauden jälkeen ja jotka asutettiin”, toteaa Mannermaa.

Sekä Nikinmäen että Muilamäen luut löytyivät palaneina muiden palaneiden luiden ja esineiden joukosta.

”Olisikin kiva, jos joskus löytyisi näin vanha palamaton luu. Voisi tehdä kaikenlaista lisätutkimusta siitä, minkälaisesta koirasta oli kysymys”, sanoo Mannermaa ja naurahtaa.

Mitä kivikautisen koiran kohtalosta voi päätellä, jos se löytyy asuinpaikalta ja palaneena? Perinteinen tulkinta on, että koira on syöty, toteavat Koivisto ja Mannermaa.

”Ajatusta tukee se, että koirien luut löytyvät yleensä tyypillisten riistaeläinten luiden joukosta”, sanoo Mannermaa.

Hän tosin muistuttaa, että esimerkiksi Hommaksen kaivauksilta Vantaankoskelta on löydetty nuotiosta myös ihmisen luita.

”Jos nämä rinnastaa, voi ajatella, että myös ihmisiä syötiin. Ihmisen syöminen ja luiden heittäminen nuotioon tuntuu kuitenkin etäisemmältä kuin koiran syöminen. Silloin arkeologit rupeavat usein helposti miettimään, että kyse on rituaalista tai poikkeavasta hautaustavasta ihmisen kohdalla, vaikka eivät ajattele niin koiran kohdalla. Ihmissyönnistä on kuitenkin paljon etnografisia ja arkeologisia esimerkkejä maailmalla, eikä se ole ollut jokaisessa kulttuurissa negatiivinen asia.”

Lue lisää: Nuotiosta löytyi ihmisen varvas ja pääkallo, luut johdattivat arkeologit kannibalismin jäljille Vantaalla

Varmaa syytä koiran polttamiselle ei voi tietää. Siinäkin on saattanut olla kyse rituaalista tai hautaustavasta, vaikka turvallisin tulkinta on, että koira on syöty.

”Se ehkä kertoo myös sen ajan ihmisen suhtautumisesta. Kun koira elää, siitä pidetään huoli ja siitä tykätään, mutta kun siitä ei ole enää hyötyä, se voidaan syödä. Suhde on ollut käytännöllisempi”, sanoo Mannermaa.

Jokivarren kivikautista asuinpaikkaa ei ole enää olemassa. Se on tuhoutunut, osin Kulomäentien alle.

Vantaan kivikautinen koiranluu on kuitenkin vielä olemassa. Se kuuluu Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin, ja sitä säilytetään Sturenkadun kokoelmatiloissa Helsingissä.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Sirpa Leskisen ja Petra Pesosen kirjaa Vantaan esihistoria (2008).