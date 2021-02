Ylästöläinen lumenajaja Heikki ”Putte” Nousiainen varoittaa kaupunkilaisia tulevasta lumenajosta omaan tyyliinsä. ”Rakkaat kullannuput, nyt ne ropposet pois”, kuuluu yksi hänen viesteistään.

Ennen kuin Heikki ”Putte” Nousiainen hyppää kaivinkoneensa rattiin, julkaisee hän Facebookissa tiedotteen autoilijoille:

”Rakkaat kullannuput, ne ropposet pois Portimopolulta, että saadaan latu auki”

Vantaalla Ylästössä asuva Nousiainen on omien sanojensa mukaan harrastanut maansiirtoa yli 20 vuotta ja lumiakin ajanut niin kauan, ettei jaksa edes muistaa.

Nyt hän siirtelee lumikasoja ja polanteita pois Helsingin Herttoniemessä, jossa hänen työnsä on huomattu. Paikallisessa Facebook-ryhmässä julkaistiin jopa video Nousiaisesta työn touhussa kaivinkoneensa kanssa. Työn jälkeä kiiteltiin, mutta samalla toistettiin yleinen harmi siitä, ettei kaivinkonetta pysty ohittamaan.

”Siitä sitten ajattelin, että pitää vähän varoitella”, Nousiainen toteaa.

Pian hän julkaisikin ryhmässä ilmoituksen tulostaan siinä toivossa, että autoilijat huomaisivat käydä siirtämässä menopelinsä.

Osa on ihmetellyt ilmoituksia ja kysellyt muita tapoja saada ilmoituksia lumenajosta. Toiset taas ovat ilahtuneet epävirallisemmasta tavasta kertoa töistä, ja ilmestyipä julkaisuun kommenttikin, jossa kannatettiin ”Puten” ehdottamista vuoden herttoniemeläiseksi.

Kullannupuiksi Nousiainen keksi kutsua paikallisia kokemuksen perusteella. Hän on huomannut, että työmaillakin viesti menee helpommin perille, kun kuulijaa puhuttelee hellittelynimin. Ja ovathan tienkäyttäjät tavallaan lumenajajan silmäteriä – tai ainakin ne tiet.

Kaupunkilaisia lumiset tiet turhauttavat, ja autoilijoiden murheena on jatkuvasti ajoneuvon ylle, alle ja sivuille kerääntyvä valkoinen massa. Nousiaiselle meteorologien lupaukset lumisateesta ovat sinänsä iloinen uutinen, sillä ne tietävät lisää töitä.

Napistavaa on silti hänelläkin. Ei itse lumesta, mutta ihmisten käytöksestä.

Useimmat ohikulkijat onneksi nostavat iloisesti peukalonsa pystyyn, mutta jotkut päätyvät antamaan kipakkaa palautetta. Välillä vastassa on miten sattuu parkkeeraavia autoilijoita, mutta pahinta on ilkivalta. Kaivinkoneesta rikottiin vastikään ikkuna. Se on kallis korjattava, ja teko on saanut Nousiaisen miettimään olinpaikkansa ilmoittelua aiempaa tarkemmin.

Nousiainen toivoisi kaupunkilaisilta työrauhaa. Lumenajaja ei ole vastuussa siitä, missä järjestyksessä tiet puhdistetaan, vaan hän tekee työnsä määrätyssä paikassa. Nousiainen uskoo huonon käytöksen johtuvan enimmäkseen ymmärryksen ja maltin puutteesta. Lumenajaja ei ole tien tukkeena huvikseen, hän muistuttaa.

Niiden, jotka turhautuvat kadulla pyörivistä isoista koneista, kannattaisi Nousiaisen mielestä ajatella turvallisuutta. Jos autot on lumen vuoksi parkkeerattu liian kauas tien reunasta ja ajoradalla on vielä paljon lunta, voi väylä olla liian kapea ja vaikeakulkuinen pelastusajoneuvoille. Lumenajo on työtä asukkaiden turvallisuuden eteen.

Tästäkin syystä Nousiainen haluaa tehdä työnsä mahdollisimman tarkasti, vaikka se veisikin aikaa ja saisi hätäisimmät autoilijat hermostumaan.

”Minulle tämä on vähän sellaista ammattiylpeyttä, että ei ole kiire”, Nousiainen selittää.

”Kyllä minä koetan tänne kesän tehdä.”

Lue lisää: Helsinki vetoaa kaupunkilaisiin: aurojen tielle jääneet autot kaivettava lumihaudoistaan – ”Ei tarvitsisi sitten hinailla”