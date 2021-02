Entisen Maatalouden tutkimuskeskuksen pihalla Jokiniemessä roihusi viime maaliskuussa. Nyt palaneesta rakennuksesta on jäljellä vain seinät ja piippu. Pian ei niitäkään.

Vielä hetken Assistentinpuiston laidassa on muisto 1920-luvulta. Pian poltettu sauna puretaan pois.­

Keskiviikkona 25.3.2020 kello 15.34 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta osoitteessa Maanviljelijänkuja 11. Kun palomestari Ari Koivu saapui paikalle ensimmäisten joukossa, lieskat löivät ulos ikkunoista ja katto oli tulessa. Savu näkyi Tikkurilassa saakka.

”Tulipalon on arvioitu saaneen alkunsa ihmisen toiminnasta”, kirjoitti Koivu raporttiinsa.

Rakennuksen sammutukseen tarvittiin paljon vettä, 30 000 tonnia, sillä palon pelättiin leviävän viereiselle rakennustyömaalle. Kun sammutus saatiin päätökseen, oli rakennus purkukunnossa.

Vaikka Assistentinpuiston laidalla seisova rakennus on palanut käyttökelvottomaksi, on siitä edelleen jäljellä tukevannäköinen piippu ja tiilinen alaosa.

Mutta, mikä tämä rakennus on aikanaan ollut? Liittykö se jotenkin vieressä olleeseen Maatalouden tutkimuskeskukseen?

Kyseessä on entisen tutkimuskeskuksen henkilökunnan sauna ja pesutupa. Sauna rakennettiin vuonna 1929, eikä sen arkkitehtiä tiedetä. Alkuperäisissä piirustuksissa saunassa oli mansardikatto, mutta se vaihdettiin jossakin vaiheessa päreillä katetuksi harjakatoksi ja myöhemmin sementtitiilikatoksi.

Saunassa oli alun perin tilava löyly- ja pesuhuone, pukuhuone sekä polttopuuvarasto.

Kun sauna peruskorjattiin 1970-luvun alussa, muutettiin rakennuksen huonejakoa. Rakennukseen suunniteltiin kaksi erillistä pukuhuonetta, kaksi pesuhuonetta ja entistä pienempi löylyhuone. Pesutupa jaettiin pienempiin osiin pyykinpesua, mankelointia ja konekuivausta varten.

Vuonna 1975 pesutupatiloja muutettiin uudestaan. Pesutupaan rakennettiin kaksi kookasta puku- ja pesuhuonetta laitoksen ulkotöitä tekevän henkilökunnan käyttöön.

Tässä sauna ennen tulipaloa vuonna 2019.­

Saunan betonisilla lauteilla on kenties aikanaan keskusteltu lehmien kasvatuksesta ja oikeanlaisesta rehusta. Olihan tutkimuskeskuksella yli 40 lehmää. Lehmät majailivat navetassa, jossa toimii nykyisin harrastajateatteri Vantaan Näyttämö.

Maatalouden tutkimuskeskus lähti alueelta vuonna 1981 ja viimeiset lehmät navetasta vuonna 1983. Maatalouden tutkimuskeskuksen tilalle tuli Metsäntutkimuslaitos, joka puolestaan muutti alueelta vuonna 2016.

Jos tämä sauna olisi valmistunut hieman aiemmin, kuuluisi sen muistoihin myös presidentillisen takapuolen kosketus. Presidentti Lauri Kristian Relander asui vieressä olevassa jugendrakennuksessa toimiessaan Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen assistenttina vuosina 1907–1917. Muutama vuosi sitten tämä jugendtalo kunnostettiin ja pilkottiin kuudeksi asunnoksi. Toisin kuin alueen jugendtalot, sauna ei ollut suojeltu.

”Sen arvot eivät olleet niin merkittäviä, että se olisi suojeltu asemakaavassa”, kertoo Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto.

Viimeiset löylyt saunassa heitettiin ilmeisesti 1990-luvun alussa, ja sen jälkeen sauna on ollut varastona. Vuonna 2014 suunniteltiin, että sauna purettaisiin.

Sattuman kautta sauna sai uutta toivoa vuonna 2019.

Metropolia-ammattikorkeakoulun sisustusarkkitehtiopiskelijat saivat luvan tutkia saunarakennusta korjausrakentamisen kurssillaan. Oppilaiden ohjaajana toiminut lehtori ja sisustusarkkitehti Merita Soini kertoo, että korjausrakentamisen kurssin mittausleiriin kuuluu korjausrakennesuunnitelmien teko, vaikka niistä ei koskaan tulisikaan mitään.

”Opiskelijoille se on opintojen kohokohta, kun päästään kentälle töihin.”

Oppilaat innostuivat kohteesta ja tekivät lennokkaita ehdotuksia. Paikalle suunniteltiin leipomoa, näyttelytilaa, talvipuutarhaa ja joogastudiota. Ajatus oli, että sauna voisi toimia jonkinlaisena yhteisöllisenä tilana paikallisille asukkaille. Saunan vieressähän seisovat uudet kerrostalot sekä remontoidut jugendtalot.

Projektiyhteenvetoon he kirjoittivat: ”Olisi hienoa, jos tämän tuntemattomaksi jääneen suunnittelijan tiilirakennuksen tarina jatkuisi vielä vuosikymmeniä eteenpäin.”

Myös Vantaan kaupunginmuseo kiinnostui projektista.

”Kävimme kuntatekniikan keskuksen sekä viheraluesuunnittelijoiden kanssa neuvotteluja siitä, että sauna olisi otettu uudelleen käyttöön”, kertoo Anne Silanto.

Vantaan kaupungin vuoden 2019 Assistentinpuiston suunnitelmissa mainitaan näin: ”Assistentinpuistossa säilyvä saunarakennus tulee alueen asukkaiden käyttöön.”

Tarkoitus oli, että kaupunki olisi vuokrannut saunan halukkaille. Vaikka sauna oli huonossa kunnossa, ei sen tilanne ollut toivoton. Lähinnä kyse oli rahasta.

”Kyllä sen olisi varmasti pystynyt korjaamaan sellaiseen kuntoon ja käyttöön, mikä olisi katsottu sen alueen asukkaille sopivaksi”, sanoo Merita Soini.

Sitten sauna paloi. Tai poltettiin.

”Siellä oli ollut lapsia, jotka olivat leikkineet tulen kanssa, ja se oli päässyt leviämään”, kertoo rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Tanja Alkula.

Koska lapset olivat alaikäisiä, eivät he joutuneet asiasta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tulipalo sinetöi saunan kohtalon. Pian siitä on jäljellä vain muistot, sillä purkulupa on jo myönnetty ja kohde on purkulistalla.