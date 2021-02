Tikkurilan uuden kirkon on koronan takia nähnyt sisäpuolelta vain kourallinen ihmisiä – Tältä siellä näyttää

Vantaalla on nyt pääkaupunkiseudun uusin ja vanhin kirkko, kun Tikkurilan kirkko valmistui. Sen moderni ulkoasu on kaukana Vantaan vanhimman kirkon, Pyhän Laurin kirkon, arkkitehtuurista.

Tikkurilan uusi kirkko vihittiin käyttöön 24. tammikuuta 2021. Isoa avajaisseremoniaa ei koronavirusrajoitusten vuoksi voitu järjestää, joten kirkon on tähän mennessä nähnyt paikan päällä vain kourallinen ihmisiä. Suunnitelmissa on järjestää lisää esittelykierroksia pienille ryhmille helmikuun aikana.

Tikkurilan kirkon vihkimismessun toimittajat (vasemmalta) seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen, kirkkoherra Janne Silvast, Paula Lehmuskallio, piispa Teemu Laajasalo, piispa Bo-Göran Åstrand, Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf ja kanttori Samppa Laakso.­

Tikkurilan kirkon on suunnitellut arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for Peripheral Architecture. Pääsuunnittelijana ja vastaavana arkkitehtinä oli Anssi Lassila ja projektiarkkitehtinä Iida Hedberg.

Uuden kirkon tieltä purettiin vuonna 1956 valmistunut kirkko sisäilmaongelmien vuoksi. Korttelista purettiin myös seurakuntayhtymän toimistotalo.

Uusi kirkko on huomattavasti pienempi kuin vanha kirkko, salissa on paikkoja 255. Salia voidaan kuitenkin laajentaa sivutilojen avulla jopa 400-paikkaiseksi.

Uuden kirkon sovittaminen tontille oli haasteellista, sillä kirkon tontti on pieni. Uusi kirkko on muodoltaan varsin erikoinen kolmio. Tekijöiden mukaan ”kirkkosalin korkeus on kuin suomalaisen metsän puiden latvat, kuusiverhoiltu katto nousee 14–15 metrin korkeuteen”.

Sisätilojen materiaaleina on käytetty puuta ja betonia. Niiden on tarkoitus luoda tunnelmaa pysyvyydestä ja kodikkuudesta, lämmöstä ja lohdusta.

Kirkon taiteen on suunnitellut arkkitehtikaksikko Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo. Heidän käsialaansa ovat kirkon seinillä olevat Usko, Toivo, Rakkaus ja Ikuisuus -teokset.

Kirkkotekstiilit on puolestaan tehnyt tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Niiden symboliikan keskeisen aiheet ovat Kristuksen profiili, tämän päivän pyhiinvaeltajat ja elämänpuu.

Kirkossa on urkujen lisäksi harvinainen tornikellopeli carillon, joka on eri sävelkorkeuksille viritetyistä kelloista koostuva soitin. Kellopelin on tehnyt kirkontorniteknikko Supavit Nummelin.

Tikkurilan kirkko maksoi 21,3 miljoonaa euroa.

Kahvilan vieressä on kaikille lapsiperheille avoin tila. Pienten paikasta löytyy lapsenmentävä kolo.­

Suurin osa kirkon seinistä on kuultokäsiteltyä betonia.­

Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala vie seurakuntalaiset virtuaalikierrokselle kirkkoon. Video kirkosta löytyy lähiviikkoina Vantaan seurakunnan nettisivuilta.­

Kun koronarajoitukset hellittävät, pääsevät perhekerhot kokoontumaan näihin tiloihin.­

Kirkkosalin parvelta voi seurata jumalanpalveluksia. Muunneltava tila toimii myös kokouspaikkana.­

Talvi-iltapäivän sininen hetki. Kirkkosalin tunnelma vaihtelee sisään tulevan valon mukaan. Salin seinällä näkyy betoniin veistetty 3,5-metrinen risti Usko, jota tehostaa kullanvärinen pinnoite.­

Kristillisiä symboleita esittävän Ikuisuus-teoksen luonne vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenajan sekä valaistuksen mukaan. Teos on poltettua digitaaliprinttiä.­

Viestintäasiantuntija Juha-Pekka Vanhatalo betoniin veistetyn kastepuun edessä. Rakkaus-teoksen lasihedelmiin kiinnitetään kastettujen lasten nimiä silkkinauhalla.­

Kirkon ulkoseinästä löytyy taiteilija-arkkitehtien Jaana Partasen ja Heikki Lamusuon Toivo-teos. Erikoistiilistä löytyy raamatunlauseita, jotka opastavat oman itsen, toisen ihmisen sekä Jumalan kohtaamisessa. Tavoitteena on, että ohikulkijan katse poimisi teoksesta aina jotakin uutta kuin kirjastosta.­