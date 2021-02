HS Vantaa kysyi, minkä vantaalaisten mielestä pitäisi olla Vantaan perinneruoka. Vastaus oli selvä. Se on tietenkin lohikeitto.

Jos vantaalaiset saavat päättää, on Vantaan perinneruoka lohikeitto. Tätä mieltä oli suurin osa HS Vantaan kyselyyn vastanneista ja nettijuttua kommentoineista 50 ihmisestä.

Tammikuussa julkaistuun juttuun HS Vantaa haastatteli muiden muassa Vantaan ruokakulttuuria tutkinutta Karoliina Junno-Huikaria. Hänestä oli selvää, että perinneruoan tulisi olla läskisoosi. Junno-Huikari perusteli valintaansa sillä, että läskisoosia syötiin viime vuosisadalla Vantaalla usein, jopa viikoittain, lohta ei niinkään.

Samanlaisella selvyydellä moni lukija julisti Vantaan perinneruoan olevan lohikeitto. Joitakin ihmisiä esitetty kysymys lähes pöyristytti, onhan vastaus niin ilmiselvä.

”Päivänselvä asia, että Vantaan perinneruoka tulee tehdä lohesta, koska Vantaanjoki on aikoinaan ollut Suomen merkittävin lohijoki ja nyt taas yritetään elvyttää lohen nousu muun muassa lohiportaita rakentamalla. Ehdotukseni on lohikeitto. Perusteluni on myös se, että Vantaa on maantieteellisesti Länsi-Suomea ja perinteisen ruokakulttuurin mukaan sen, minkä itä uunissa hauduttaa, länsi keittää.” Auli Nevander

”Ehdottomasti lohikeitto. Onhan mokoman lohen pyrstö vaakunassamme.” Sinikka Salminen

”Vantaan perinneruokahan pitää olla lohikeitto. Vantaanjokihan on ollut lohijoki ja olen kuullut sellaisen tarinan, että talojen palkolliset olivat vaatineet, että ainakin kerran viikossa on oltava muuta ruokaa kuin lohta.” HS Vantaan lukija

”Minulla on jo kauan sitten ollut selkeä käsitys, että Vantaalla on oma perinneruoka: lohikeitto. Muistaakseni joskus 1980- ja 1990-luvuilla oli monia tilaisuuksia, joissa tarjoiltiin Vantaan perinneruokana lohikeittoa, nimenomaan keittoa. Pääosin sitä perusteltiin vaakunalla. P.S. Läskisoosi on hyvä perinneruoka koko Suomelle, ei vain Vantaalle.” Matti Sippola

Joitakin vastaajia kysymys perinneruoasta pöyristytti muista syistä.

”Ajatus siitä, että edes jollakin maalla voisi olla perinneruoka, on idioottimainen. Saati jollakin kaupungilla/kunnalla.” Janne Mäkinen

”Aika lailla harhateillä on tämä perinneruuan määrittely. Oikea ja todelliseen vantaalaiseen arkeen perustuva Vantaan perinneruoka on tietenkin Saarioisten kinkkupizza, se alkuperäinen roiskeläppä. Toki HK Scan -yhtiön tuotantolaitos on Vantaalla, siksi voisi valita myös einesmaksalaatikon. Siitä huolimatta tuo roiskeläppä se kuitenkin on. Saarioisten myyntikonttori on Vantaalla.” HS Vantaan lukija

Vaikka lohikeitto sai eniten kannatusta, aivan kaikki vastaajat eivät lohikeiton makuun ole päässeet.

”Perinneruoka on tietty wieninleike ranskalaisilla ja vieläpä legendaarisen Allun Grillin valmistamana.” Lauri Laaksonen

”Ei tarvitse kuin poiketa Lidlin myymälään jossain Vantaalla ja kysäistä ehdotusta. Se on joko borssikeitto tai kuskus. Ovat sentään vanhempia nykyvantaalaisten ruokia kuin makaronilaatikko. Ja myös mainioita ja ennakkoluulottomia ruokia.” Tuomo Virkkunen

”Aikoinaan Vantaa oli vain omakotitaloaluetta ja lähes jokaisen pihassa oli omenapuu, ja niitä löytyy vieläkin useiden vanhojen talojen pihalta. 1970-luvulla tehtiin minun kotonani omenapiirakkaa paljonkin. Voisiko olla omenapiirakka perinnejälkiruoka?” Harri Rautakoski

”Jotenkin kuvittelen, että Vantaan perinneruoka on pizza. Ananaksella.” HS Vantaan lukija

”Olen asunut ja elänyt koko ikäni täällä Hiekkaharjussa. Perinteet eivät ole kovin paljon muuttuneet. Läskisoosi se ei ole ainakaan nyt. Lohikeitto on varmasti vanhin ruoka, koska lohta ongittiin Tikkurilassa. Tavallisin ruoka on ollut vatkuli, palapaisti tai stroganoff. Stroganoff oli varmasti hienoin. Niitä ruokia syötiin sunnuntaisin. Tämän päivän perinneruokaa ei ole. Syödään kaikkea.” Kotitalousopettaja Inga-Lill Malm

Myös läskisoosille löytyi kuitenkin kannattajia.

”Läskisoosi hyvä ruoka. Sitä on vain vaikea tehdä nykyään, koska nykysioissa ei ole läskiä. Jos panee sianlihasiivun pannulle ilman rasvaa, se tarttuu kiinni, mikä todistaa lihan rasvakerroksen puuttumisen.” HS Vantaan lukija

”Läskisoosi on mainio. Totta kai perinneruoka etsitään historiasta. Ja eri puolella Suomea on erilaiset ruokaperinteet. Savolaiset syövät kalakukkoa ja mykyrokkaa, muut muita ruokia.” HS Vantaan lukija