Pyhä Laurin eli Laurentiuksen mukaan on nimetty lukemattomia kirkkoja. Yksi niistä on Vantaan Pyhän Laurin kirkko. Hyvä tarina nosti Pyhän Laurentiuksen suosituimpien pyhimysten joukkoon.

Vantaan Pyhän Laurin kirkko on saanut nimensä katolisen pyhimyksen mukaan. Pyhän Laurentiuksen patsas on kuvassa vasemmalla seinällä.­

Vantaan Pyhän Laurin kirkko on pääkaupunkiseudun vanhin rakennus ja yksi Suomen suosituimmista vihkikirkoista. Mutta kuka oli tämä Pyhä Lauri, jonka mukaan kirkko on saanut nimensä?

Espanjalainen Pyhä Lauri eli Pyhä Laurentius oli perimätiedon mukaan Rooman kirkon diakoni 200-luvulla. Diakonin tehtäviin kuului tuolloin muun muassa köyhäinhuolto. Laurentius oli siis aikansa sosiaalityöntekijä. Se, mikä teki tästä sosiaalityöntekijästä legendan ja hyvin suositun pyhimyksen, liittyy hänen ympärilleen luotuun tarinaan.

Pyhän Laurin kirkossa on vantaalaisen kuvanveistäjän Raimo Jaatisen tekemä Laurentius-patsas, jolla on kädessään halsteri. Halsteri on varrellinen väline, jonka kahden metalliritilän välissä kypsennetään varsinkin kalaa grillissä tai avotulella.

Tästä voisi erheellisesti päätyä pitämään Pyhää Laurentiusta kovana kalamiehenä. Halsteri ei kuitenkaan ole Laurentiuksen kädessä kaloja varten, vaan se symboloi Laurentiuksen kuolintapaa.

”Hänet laitettiin halsterille ja kärvennettiin tulessa”, kertoo Tikkurilan seurakunnan pastori Jaakko Hyttinen.

Halsterille Laurentiuksen vei viekas kepponen. Tarinan mukaan Laurentius sai määräyksen viedä Rooman seurakunnan omaisuuden kristittyjä vainonneelle keisari Valerianukselle. Laurentius lupasi tehdä näin. Muutama päivä myöhemmin hän palasi paikalle rääsyläisjoukon kanssa ja sanoi, että he ovat kirkon todellinen omaisuus.

Kansaa nauratti, mutta keisari ja tuomarit eivät olleet huumorimiehiä ja Laurentius päätettiin surmata. Tarinan mukaan Laurentius leukaili vielä halsterilla maatessaankin: ”Kypsää on, kääntäkää puolta ja syökää.”

Pyhän Laurin kirkko oli aikanaan katolinen kirkko. Katolilaisen tavan mukaan jokainen kirkko vihittiin jonkun pyhimyksen mukaan tai omistettiin hänelle, niin että hänestä tuli sen suojeluspyhimys.­

Toinen Laurentiuksen myyttiin kuuluva tarina liittyy Graalin maljaan eli pikariin, josta Jeesus ja opetuslapset olivat juoneet viimeisellä ehtoollisella.

Pyhimyksiä tutkineen kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilän mukaan keskiajalla vallitsi ajatus, että Rooman kirkon aarteet sisälsivät myös pikarin. Kirkon omaisuuden hoidosta vastasivat diakonit, kuten Laurentius. Kun kristittyjä alettiin vainota, päätti Laurentius toimia.

”Hän lähetti Graalin maljan turvaan kotiseudulleen Huescaan. Nykyisin se on näytillä Valencian katedraalissa”, kertoo Heikkilä.

Onko malja aito, sitä ei tiedä kukaan. Heikkilän mukaan tällainen uskonnollinen folklore eli perimätieto teki kuitenkin Laurentiuksesta suositun aina Suomessa asti.

”Laurentius oli kristinuskolle valttikortti. Se, jolla on jännimmät selitykset, yleensä voittaa uskontojen välisissä kisoissa.”

Laurentiuksen suosiota siivitti myös oma logo, jo ennen kuin logo-sanaa oli keksittykään: halsteri. Jo pelkästään se saa Laurentiuksen erottumaan monista muista pyhimyksistä, joiden tunnus on vaikkapa kirja tai kyyhkynen. Heikkilän mukaan nykytermein voi puhua brändäämisestä.

”Kristityt kaikkialla maailmassa tunnistavat edelleen halsterin ja yhdistävät sen Laurentiukseen.”

Tikkurilan uuden kirkon ikkunassa on tuttu symboli: halsteri. Ikuisuus-teoksen on suunnitellut taiteilijapari Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo.­

Tunnettuuden ja perinteen vuoksi vanhoja symboleita käytetään edelleen myös luterilaisissa kirkoissa, vaikka Luther itse vastusti pyhimysten tai pyhäinjäännösten palvontaa.

Onpa Pyhä Lauri päässyt myös muutamaan suomalaiseen vaakunaan. Lohjan kaupungin vaakunassa komeilee Pyhän Laurin halsteri. Myös Lappeen kunnan vaakunassa oli 1960-luvun loppuun asti Pyhä Lauri kädessään halsteri ja kolikoita.

Vanha kuvasto on yhä mukana myös Tikkurilan vastavalmistuneessa kirkossa. Kirkon ikkunaan poltetuissa digitaaliprinteissä komeilee mikäs muukaan kuin halsteri.

Pastori Jaakko Hyttisen mukaan halsteri on linkki Tikkurilan seurakunnan kahden, pääkaupunkiseudun vanhimman ja uusimman, kirkon välillä.

”Ja on Laurentiuksessa hienoja piirteitä, kuten lähimmäisenrakkaus, köyhien puolustaminen ja rohkeus.”

Heikkilä sanoo huomanneensa kirjoittaessaan kirjaa Pyhimyksiä ja Paanukattoja, että viime vuosikymmeninä Suomessa on ollut vallalla jonkinlainen pyhimysrenessanssi myös luterilaisessa kirkossa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että jotkut kirkot ovat ottaneet käyttöön vanhan katolisen ajan nimensä.

”Esimerkiksi Liedon kirkko on nykyisin Pyhän Pietarin kirkko.”

Pyhän Laurin kirkkoja Suomesta löytyy kymmenkunta. Niitä on muun muassa Lohjalla, Mynämäellä ja Perniössä.

Vantaalainen kuvanveistäjä Raimo Jaatinen on tehnyt Vantaan Pyhän Laurin kirkossa esillä olevan Laurentius-patsaan, joka paljastettiin 1994. Laurentiuksella on kädessään tunnuksensa halsteri.­

Vantaan Pyhän Laurin kirkossa ei ole enää Pyhän Laurentiuksen tai kenenkään muunkaan pyhimyksen pyhäinjäännöksiä, mutta kirkon perustamisen aikaan niitä on ollut pakko olla. Keskiajalla voimassa olleet katolisen kirkon määräykset edellyttivät niin.

”Jokaisen kirkon joka ikisessä alttarissa, ja niitä saattoi olla yhdessä kirkossa kymmeniäkin, piti olla pyhimyksen pyhäinjäännös”, kertoo Heikkilä.

Tämä johti siihen, että jo 800-luvun alkupuolella pyhimysten ruumiita ryhdyttiin pilkkomaan palasiksi. Doktriinia eli määräystä muutettiin niin, että pyhimys saattoi olla läsnä yhtä vahvasti pienessä palassa kuin koko ruumissa.

Nopeasti myös huijarit haistoivat rahanteon mahdollisuuden ja pyhäinjäännösten kauppaamisesta tuli tuottoisa bisnes.

”Kuuluisin esimerkki on Pyhä Risti eli se risti, jolla Jeesus kuoli. Jos kaikki näytteillä olevat jäännökset laskettaisiin yhteen, niistä tulisi massiivinen risti tai kokonainen metsä täynnä ristejä”, sanoo Heikkilä.

Pyhimyksen jäänteitä saatettiin käyttää myös maksuvälineenä. Esimerkiksi lyypekkiläiselle kirjanpainaja Bartolomeus Gothanille jäi tehdystä työstä sananmukaisesti luu käteen. Osa palkasta oli nimittäin Lallin tappaman Pyhän Henrikin kylkiluu.

Papit kävivät pyhimyksen paloilla myös vaihtokauppaa. Suomesta on säilynyt Turun piispan kirje 1400-luvulta, jossa reliikkien vaihdosta sovitaan kirkkojen kesken.

”Turun piispa ehdottaa Trondheimin piispalle, että jos lähetän sinulle Henrikin jäännöksen, niin voitko lähettää minulle pyhän Olavin reliikin”, kertoo Heikkilä.

Suomessa pyhäinjäännöskauppa loppui reformaatioon, josta on käytetty myös termiä uskonpuhdistus. Todennäköisesti myös Vantaan Pyhän Laurin kirkon pyhäinjäännös vietiin Kustaa Vaasan, näkökulmasta riippuen innokkaan uskonpuhdistajan tai kalleuksien metsästäjän, mukana Ruotsiin.

Nykyisin Suomessa on jäljellä vain muutamia keskiajalta peräisin olevia pyhäinjäännöksiä. Yksi näistä on Turun tuomiokirkossa oleva kivenpala, jonka väitetään olevan peräisin Getsemanen kalliosta ja siihen on pudonnut Jeesuksen hikeä.

Maailmalla pyhäinjäännöksiä on sitäkin enemmän. Pyhän Laurentiuksen jäänteitä löytyy useasta eri paikasta. Esimerkiksi Kroatian Dubrovnikissa, pyhäinjäännöksiä on näytteillä ainakin kahdessa paikassa: fransiskaaniluostarissa ja Dubrovnikin katedraalissa. Luostarissa näytteillä on Laurentiuksen käsivarsiluu ja katedraalissa esillä rasia, jossa on Laurentiuksen jäänteitä.

Berliiniläisessä museossa on myös käsivarsi. Kolmas käsivarsiluu löytyy Englannista Yorkshirestä. Pää on Vatikaanissa. Rasiaa, jossa Laurentiuksen sormi on ollut, voi ihailla Ranskassa Louvre-museossa.

Luulisi, että Laurentiuksesta ei olisi enää näiden jälkeen jäänyt kovin paljon haudattavaa, etenkin, kun hänet surmattiin roviolla. Roomalaisten mukaan Laurentiuksen jäännökset on kuitenkin haudattu San Lorenzo fuori le mura -kirkon alle.

Roomassa San Lorenzo fuori le mura -kirkossa on esillä kivi, jonka päälle Pyhän Laurentiuksen ruumis laskettiin hänen kuolemansa jälkeen. Samaisen kirkon lattian alla on Laurentiuksen hauta.­

Onpa 300-luvulta säilynyt jopa halsteri, jolla Laurentius surmattiin. Sitä esitellään roomalaisessa San Lorenzo in Lucina -kirkossa.

”Se on hämmästyttävän pieni, kooltaan vain noin 50 x 60 senttimetriä. Aika monin kerroin siinä joutuisi aikuinen ihminen olemaan”, sanoo Heikkilä.

Heikkilän mukaan pyhäinjäännöksiin voi suhtautua joko uskonnollisesta näkökulmasta ja pitää niitä arvokkaina muistutuksina oman uskon perinteistä tai kuin kryptovaluuttaan.

”Se on totta niin kauan kuin ihmiset uskovat siihen.”

Maallisesta näkökulmasta Heikkilä näkee pyhäinjäännösten arvostuksessa samoja piirteitä kuin vaikkapa julkkisten nimikirjoitusten metsästyksessä tai urheilijoiden taikauskoisissa tavoissa ennen suoritusta. Samalla tavalla ihmiset havittelevat kosketusta johonkin itseä suurempaan tai hienompaan.

”Ihmisessä on syvällä tarve varmistella, että kaikki menee hyvin. Osa tavoista on uskonnollisia, osa ei.”

Dubrovnikin katedraalissa säilytetään useita reliikkejä. Tässä rasiassa uskotaan olevan Pyhän Laurentiuksen pyhäinjäännöksiä.­

Katolisen uskon mukaan jokaisella pyhimyksellä on oma erityinen suojelukohteensa. Laurentius kuuluu hädässä auttajiin. Hänen uskottiin pelastavan jokaisena perjantaina yhden sielun kiirastulen vaivoista. Laurentiuksen on myös mainittu olevan palomiesten, kokkien ja köyhien suojeluspyhimys. Sekä auringonottajien. Ja koomikkojen.

”Ja grillaajien”, sanoo Heikkilä.

Laurentiuksen sanotaan kuolleen elokuun 10. päivänä vuonna 258. Nimipäiviään tällöin viettävät Laurit voivat samalla juhlia Pyhää Laurentiusta, miestä, jonka elämäntarina on niin kiinnostava, että sitä kerrotaan yhä yli 1700 vuotta myöhemmin.

Vantaalla on vuodesta 2008 järjestetty joka toinen vuosi Pyhän Laurin vaellus, jossa eri puolilta Vantaata ja Helsingin vanhalta sijaintipaikalta Vanhastakaupungista vaelletaan Pyhän Laurin kirkolle. Seuraavan kerran vaellus olisi tarkoitus järjestää elokuussa 2021.