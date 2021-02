Vantaankosken koulu nousi vuosien varrella otsikoihin monesta syystä: ensin oppilaiden häiriökäyttäytymisen takia, sitten sisäilmaongelmien myötä ja lopuksi ilkivallan vuoksi.

Pian Vantaankosken koulua ei enää ole.

Oppilaat lähtivät koulusta jo vuonna 2019, kun koulun toiminta lakkautettiin. Rakennus kärsi sisäilmaongelmista ja oli huonokuntoinen. Nyt sen purkutyöt ovat jo lähes valmiit, ja jäljellä on lähinnä maakasoja.

Ja tietysti muistoja.

Ennen sulkeutumistaan Vantaankosken koulu oli otsikoissa useasti. Moni muistaa vuoden 2009 tammikuun ”kalapuikkojupakan”. Se sai alkunsa, kun oppilas otti ruokalassa lautaselleen ylimääräisen palan rapeaa kalaa. Tilanne kärjistyi, ja lopulta paikalle kutsuttiin poliisi.

Tapahtumaa puitiin etenkin iltapäivälehdissä. Koulu korosti, ettei virkavaltaa kutsuttu paikalle ylimääräisen kalapalan takia, vaan koska tilanne oli uhkaava.

Muutamaa viikkoa myöhemmin koulu tyhjennettiin kesken päivän, kun samaisen oppilaan epäiltiin kantavan mukanaan asetta. Paikalle kutsuttiin taas poliisi. ”Ase” paljastui lopulta asetta muistuttavaksi sytkäriksi.

Aiemmin koululla oli lehtitietojen mukaan myös pamauteltu ilotulitteita, tyhjennetty jauhesammutin ja ulostettu ilmastointikanavaan.

Rehtori Kaisa Maliniemi kertoi tuolloin Helsingin Sanomille, että häiriöitä aiheutti pääosin muutaman seitsemäsluokkalaisen porukka ja ettei ongelmia muutoin ollut sen enempää kuin muissakaan suurissa kouluissa.

Koulussa aloitettiin toimet tilanteen rauhoittamiseksi. Keväällä 2009 käytössä oli niin sanottu parkkiluokka, jonne häiriköivä oppilas lähetettiin keskustelemaan käytöksestään.

Kalapalatapauksen selvittely tosin jatkui, kun oikeuskansleri pyysi opetusministeriöltä selvitystä Vantaan peruskoulujen oppilashuollon ja opiskeluympäristön tilasta.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth piti selvityspyyntöä asiattomana ja ”sensaatiohakuisen ja lähdekritiikittömän lehtiartikkelin” perusteella tehtynä.

”Joskus oppilasaines on vaikeampaa. Se on tiedostettu, ja sinne on ohjattu lisää resursseja”, apulaiskaupunginjohtaja sanoi HS:lle.

Vantaankosken koulu keräsi reilu vuosikymmen sitten ikävää julkisuutta. Kuva vuodelta 2009.­

Samana keväänä poliisi hälytettiin koululle jo kolmatta kertaa lyhyen ajan sisällä. Yksi oppilaista oli kaatunut oppilaiden keskinäisessä tappelussa. Ambulanssi haki loukkaantuneen nuoren sairaalaan tarkastukseen. Rehtori kutsui paikalle myös poliisin, ja poliisin mukaan tarkoitus oli antaa oppilaille varoitus, ettei tällainen peli vetele.

Koulu päätyi otsikoihin vielä seuraavan vuoden alussa, kun rakennus evakuoitiin tulipalon vuoksi. Hälytyksen syynä oli jälleen ilkivalta. Yläkoulun wc:n rikkinäinen vessanpönttö oli sytytetty tuleen.

Opettajat saivat palonalun sammutettua jauhesammuttimilla, mutta tuli ehti mustata vessan seinää. Pelastuslaitos lähetti paikalle useita yksiköitä. Palokunnan tehtäväksi jäi kuitenkin lopulta vain tilojen tuuletus.

Rehtori Maliniemen mukaan tilanne koulussa oli muutoin rauhoittunut vuodentakaisesta.

”Tämmöistä voi sattua missä tahansa yläkoulussa. Muuten on ollut ihan tavallista koulunkäyntiä”, Maliniemi sanoi.

Vähitellen häiriöt vähenivät, tai ainakin uutisointi niistä hiipui.

Vuonna 2018 poliisi tosin kävi koululla jälleen, kun oppilaiden keskuudessa kiersi viestipalvelu Snapchatissa kuva aseesta. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu uhkaavaa tekstiä.

Tapaus selvisi nopeasti, ja kuulusteltaviksi vietiin kaksi yläkouluikäistä poikaa.

”Pojat olivat ilmeisesti ajatelleet, että hyvä läppä, mutta eihän se sitä oikein ollut”, komisario Jarmo Ojala kommentoi tuolloin.

Vantaankosken koulun aika otsikoissa ei kuitenkaan ollut ohi.

Koulu nousi jälleen julkisuuteen huhtikuussa 2019, tällä kertaa sisäilmaongelmien takia.

Tuolloin valmistuivat Vantaan ison kouluja ja päiväkoteja käsittäneen sisäilmakyselyn tulokset.

Vantaankosken koulussa oli tutkimusaikana 600 oppilasta. Oirekyselyn perusteella olosuhteet todettiin sietämättömiksi. Rakennuksessa oleskelevat kärsivät etenkin kroonisista silmä- ja hengitystieoireista.

Samansuuntaisia tuloksia oli tuotu esiin jo vuodenvaihteessa, kun Vantaan sivistysvirasto julkaisi ennakkotietoja tuloksesta.

Kaupunki kertoi luopuvansa koulurakennuksesta pikaisesti, jo seuraavana syksynä. Koulun erittäin huono kunto oli ollut kaupungin tiedossa jo aiemmin, ja suunnitelmista luopua koulusta oli kerrottu jo vuonna 2015.

Vuonna 2017 kaupunki arveli, että uusia tiloja tarvittaisiin vuoden 2025 tienoilla. Sisäilmaongelmat vauhdittivat suunnitelmia siis huomattavasti.

Elokuussa 2019 Vantaankosken koulun ovet eivät auenneet enää oppilaille.

Täysin tyhjilleen koulu ei silti jäänyt. Purkamista odottavasta koulusta muodostui suoranainen ilkivallantekijöiden suosikkikohde.

Marraskuisena yönä vuonna 2019 koulun vieressä paloi auto, josta tuli tarttui myös rakennukseen. Sammutustyöt kestivät yli kaksi tuntia. Palossa tuhoutui koulurakennusta noin sadan neliömetrin verran.

Sana helposta vandalisointikohteesta kiiri. Kaupungin toimitilapäällikkö Pasi Salo kertoi HS Vantaalle viime kesänä alueen olevan niin suosittu, että sinne on saavuttu muualtakin kaupungista. Osa vierailijoista halusi vain seikkailla tyhjennetyn koulun ympäristössä, mutta osa tuli paikalle varta vasten hajottamaan paikkoja.

”Todennäköisesti siellä on joillakin jostain syystä ollut patoumia yhteiskunnan tarjoamaa ilmaista koulutusta vastaan”, Salo pohti HS Vantaan jutussa.

Edes vartiointi tai murtohälyttimet eivät saaneet ilkivaltaa loppumaan. Välillä tilanne oli jo niin tulehtunut, etteivät vartiointiliikkeet halunneet lähettää väkeään koululle. Erään kerran vartijaa oli ollut vastassa henkilö kirveen kanssa.

Heinäkuussa koululla näkyi runsaasti ilkivallan jälkiä.­

Viime lokakuussa koululla paloi taas, ja paikalle hälytettiin yhteensä 14 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan koulun tiloista löytyi useita tahallaan sytytettyjä palonalkuja.

Vantaankosken koulu ei ole palvellut oppilaita enää lähes kahteen vuoteen. Nyt se ei palvele vandaaleitakaan, sillä sorakasan sotkeminen on tuskin paikalle matkaamisen arvoista.

Jutussa on käytetty lähteinä muun muassa Helsingin Sanomien ja HS Vantaan artikkeleita vuosilta 2009–2020. Sitaatit ovat lainauksia niistä.