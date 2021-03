Kulttuuritila Myyräncolon vuokrasopimus purkautuu heinäkuun lopussa. Tiloissa toimi yli 30 kulttuurialan yritystä. Tilaa vetänyttä osuuskuntaa harmittaa.

Myyrmäessä sijaitsevan kaupunkikulttuuritalo Myyräncolon vuokrasopimus päättyy heinäkuun lopussa. Syynä on koko kiinteistön purkaminen.

Vanhassa Imatran Voiman keskuslaboratoriorakennuksessa sijaitseva Myyräncolo ehti toimia paikallaan kolme vuotta.

”Olihan se odotettavissa. Kun tähän tilaan menimme, niin tiesimme, että omistaja haluaa päästä jalostamaan tonttia”, kertoo lähiöaktivisti ja Myyräncolon koordinaattori Petteri Niskanen.

Myyräncolo on kulttuuritalo, jonka vuokralaisina on yli 30 kulttuurialan toimijaa. Myyräncolossa on klubitila, jossa on järjestetty tapahtumia, seminaareja ja bileitä. Lisäksi rakennuksesta löytyy tanssistudio ja radioasema.

Ennen koronavirusepidemiaa tiloissa on harjoitellut myös kuoroja ja yhtyeitä. Tiloja ylläpitäneet haaveilivat, että paikasta voisi tulla Vantaan oma ”pöhinäpointti”, joka vastaisi Helsingin Teurastamoa tai Kaapelitehdasta.

Kiinteistön omistaa työeläkeyhtiö Elo, jolta Myyräncoloa hallinnoiva osuuskunta on vuokrannut tilaa.

Niskasen mukaan yhteistyö vuokranantajan kanssa on toiminut hyvin. Silti lähteminen harmittaa.

”Kritisoisin sellaista kaupunkisuunnittelua, jossa vanhoja lähiöitä tehdään nukkumalähiöiksi rakentamalla pelkkiä asuintaloja ja purkamalla toimitiloja”, Niskanen sanoo.

Hän kertoo, että kaupungille tehtiin ehdotus kiinteistön lunastamisesta.

”Ehdotimme, että siitä olisi tehty kulttuuria ja start-upia yhdistävä kiinteistö, jossa yhdistyisi samoja piirteitä kuin Helsingin Kaapelitehtaassa.”

Ehdotus ei kuitenkaan saanut tuulta alleen, sillä kaupunki kaavoittaa aluetta asuinkerrostaloille.

Niskanen on huolissaan, että yksipuolisen yhdyskuntarakenteen pystyttäminen lisää alueen eriytymistä.

”Helsingissä ja Espoossa panostetaan kaupunkikulttuurin juuritason toimijoihin, mutta Vantaalla tämä on jäänyt.”

Myyräncolo on neuvotellut liikekiinteistö Myyrinpuhoksen kanssa mahdollisesta siirtymisestä sinne. Näillä näkymin tilat voisivat olla käytössä noin kolmisen vuotta.

Lue myös: Vantaa haluaa oman ”pöhinäpointtinsa” – Onko Myyräncolo Myyrmäen oma Teurastamo tai Kaapelitehdas?