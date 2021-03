Vantaankosken koulun betonipurkujätteen seasta löytyi sanomalehtiä, rakennuksen peruskirja sekä vanhoja metallirahoja lähes 60 vuoden takaa.

Vantaankosken purettavan koulun rakennusjätteen seasta löytyi aarre. Hyvä, ettei betonijäte vielä ollut ehtinyt maapohjaksi moottoritielle tai muualle täytteeksi, ja tästä kuuluu ansio valppaalle vantaalaiselle.

”Kuntalainen otti yhteyttä kaupunkiin, että koulun perustuksissa pitäisi olla aikakapseli”, kertoo intendentti Päivi Yli-Karhula Vantaan kaupunginmuseosta.

Ja näinhän siellä oli. Betonipurkujätteen seasta kaivettiin helmikuun loppupuolella esiin sanomalehtiä, rakennuksen peruskirja ja vanhoja metallirahoja lähes 60 vuoden takaa. Aikakapseli oli sijoitettu vuonna 1964 valmistuneen koulurakennuksen perustuksiin.

”Tämä oli jännä löytö. Ensin luultiin, että siellä on vain sanomalehti ja kolikoita. Yleensä näihin on laitettu myös jotain tekstiä ja kertomusta. Kun tarkemmin katsottiin, sanomalehden välissä oli pergamenttikäärö”, Yli-Karhula kertoo.

”Pergamentissa kerrotaan, kuka oli presidenttinä, kuka oli koulun rehtorina. Se on päivätty peruskiven muurauspäivälle 28. 5. 1963.”

Pergamentissa kerrotaan vuoden 1963 merkittävistä asioista.­

Intendentti Yli-Karhula ei tiedä, mistä kuntalainen oli tiedon aikakapselista bongannut. Kenties hän oli selannut koulun historiikkia ja todennut, että perustuksiin pitäisi olla jotakin piilotettuna.

”Ei osattu etukäteen etsiä. Kuntalainen oli havainnut, että koululla oli purkutyömaa käynnissä. Sitten hän oli yhteydessä, että kannattaa katsoa sillä silmällä”, Yli-Karhula kertoo.

Pergamentissa kerrotaan, että tasavallan presidenttinä on Urho Kekkonen, pääministerinä Ahti Karjalainen, Vantaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Lauri Lairala, koulun rehtori on filosofian maisteri Juhani Järvinen . . . 750 oppilaan koulun rakennusajaksi on sovittu 14 kuukautta.

”Todistuksena jälkipolville Suomen kansan koulutustahdosta on tämä yksityisten kansalaisten omasta aloitteestaan nuorisonsa parhaaksi pystyttämä koulu, jonka suojissa kukin kykynsä mukaan työskentelee kehittääkseen tietojaan ja taitojaan isänmaamme ja sen tulevaisuuden hyväksi.”

Aikakapselit ovat helppo ja mukava tapa lähettää terveisiä omasta ajasta tulevaan. Rakennusvaiheessa aikakapseli kätketään kertomaan rakennusajasta, Yli-Karhula toteaa.

”Usein kätkijällä on varmasti ajatus, että kätkön löytymiseen menee hyvin pitkä aika. Tässäkään ei varmasti ole ajateltu, että rakennus tullaan purkamaan vielä rakentajasukupolven eläessä.”

Aikakapseli siirtyy Vantaan kaupunginmuseon haltuun. Ennestään museon kokoelmiin on tallennettu Tikkurilan entisen kirkon perustuksista purkutöiden yhteydessä löytynyt aikakapseli.

Tietoisuus aikakapseleiden mahdollisesta olemassaolosta on herättänyt purkajat olemaan silmä tarkkana. Kaupunginmuseolle on saapunut eräältäkin työmaalta kysely, että onkohan perustuksessa mahdollisesti kapselia.

”Tietoa niistä ei ole mitenkään kootusti laitettu mihinkään. Se on aina yllätys, jos jotakin tulee esiin.”

Lue lisää: Jyrki Mery sai hullun idean ”aikakapselista”, johon säilötään muistoja pandemiasta puoleksi vuosisadaksi – Homma lähti käsistä, sillä mukana on kirjeitä sekä vangeilta että presidenteiltä