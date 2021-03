Sibelius-monumentin putket syntyivät korsolaisessa Haaton tehtaassa. Sieltä ne kuljetettiin Emil Kukkoselle, joka teki niistä yhdessä Eila Hiltusen kanssa Sibelius-monumentin.

Mitä yhteistä on Korsolla ja Töölöllä?

Vastaus kuuluu: Sibelius-monumentti.

Sibelius-monumentti on Helsingin kuvatuimpia nähtävyyksiä ja yksi Suomen tunnetuimmista muistomerkeistä. Harva tietää, että teoksen ranskalaisesta teräksestä tehdyt yli 600 putkea muotoiltiin levyistä putkiksi Haato oy:n tehtaalla Vantaan Korsossa. Sieltä ne kuljetettiin kuorma-autolla Lauttasaareen, jossa putket hitsasi yhteen Emil Kukkonen.

Muistomerkin suunnitteli Eila Hiltunen, mutta käytännössä muistomerkin teki metallityöntekijä Kukkonen.

”Eila ei juuri hitsannut, hän teki vain monumentin pintakuviot.”

Kukkonen, 79, asuu nykyisin Vantaan Hämeenkylässä. Se, ettei häntä tunneta julkisuudessa kovin laajalti, johtuu miehestä itsestään.

Kukkonen kertoo kieltäytyneensä tyystin haastatteluista 50 vuoden ajan, koska Hiltunen oli sitä häneltä pyytänyt. Hiltunen kuoli vuonna 2003, mutta Kukkonen ei edelleenkään välitä julkisuudesta.

Kun patsaan 50-vuotisjuhlat lähestyivät neljä vuotta sitten, olisi presidentti Sauli Niinistö halunnut Kukkosen mukaan mainita hänet uudenvuodenpuheessaan, mutta Kukkonen kieltäytyi.

Sibelius-monumentissa on yli 600 putkea. Ranskalaiset teräslevyt muotoiltiin putkiksi Korsossa.­

Kukkonen päätyi Eila Hiltusen luottohitsaajaksi sattuman kautta. Hiltusen hitsausalalla työskentelevä serkku suositteli muutamaa hitsaajaa, joista yksi oli tuolloin 21-vuotias Kukkonen.

”Eila haastatteli meidät, ja jostain syystä hän päätyi minuun.”

Hiltunen tunnettiin julkisuudessa oikukkaana ihmisenä, mutta Kukkosella ei ollut hänen kanssaan suurempia ongelmia.

”Hän kutsui minua aina herra Kukkoseksi. Vasta vuosia myöhemmin teimme sinunkaupat.”

Kukkonen ei ollut Haaton tehtaalla Korsossa missään vaiheessa töissä. Monumentin teon aikaan hän ei edes käynyt tehtaalla, ja hän arvelee, ettei Hiltunenkaan käynyt.

Haato oy valittiin putkien tekijäksi, koska se oli Helsinkiä lähimpänä oleva tehdas, jossa ruostumatonta terästä osattiin työstää. Haatolla levyt pyöristettiin putkiksi, saumat hitsattiin ja putket happokäsiteltiin.

”Korso oli ihannepaikka, kun se oli niin lähellä, että he pystyivät toimittamaan meille putkia sitä mukaa kun meillä oli tarve niitä saada.”

Haatolla tehtiin teräsputkien lisäksi muun muassa lämminvesivaraajia. Haato perustettiin Korsossa vuonna 1939. Se lopetti toimintansa 1990-luvun lopussa, kun NIBE Ab osti Haato Varaajat oy:n liiketoiminnan.

Reino Koskisen työ oli kuljettaa Sibelius-monumentin putkia Korsosta Lauttasaareen. Taustalla poika Mika Koskinen.­

Haato oy:llä yli 30 vuotta autonkuljettajana ollut Reino Koskinen, 82, muistaa hyvin ajan, jolloin monumentin putkia tehtiin tehtaalla, sillä Koskisen työnä oli ajaa pienet putket Korsosta Lauttasaareen. Suuret putket ajoi isomman rekan omistanut kuljettaja.

”Hiltunen oli määrännyt, että putket piti kääriä paperiin, että ne pysyvät puhtaina. Lauttasaaressa putket vastaanottanut mies sanoi, että heitä ne tuohon ulkona olevaan kasaan. Se tuntui vähän hullulta.”

Kerran Haaton johtaja sai puhelun kiihtyneeltä Hiltuselta. Taiteilija oli huomannut putken päällä lenkkitossun jäljen.

”Kauhea tapaus, joku lähetettiin sinne pyyhkimään se pois.”

Koskinen ajoi putkia Lauttasaareen kymmenkunta kertaa. Kukkonen hitsasi siellä putket yhteen ja Hiltunen teki niihin pintakuviot. Valmiit elementit vietiin kesällä 1967 Sibelius-puistoon. Kun monumentti oli kasassa, kävivät Haaton miehet peittaamassa sen eli antoivat sille pinnan viimeistelevän happokylvyn.

Haaton tehtaalla vieraili happokylvyssä myös Kukkosen tekemä monumentin pienoismalli. Reino Koskisella on yhä tallessa kuva, jossa tehtaan työntekijät poseeraavat pienoismallin kanssa. Koskinen vei itse tämän pienoismallin taiteilijan kotiovelle asti.

Kukkosen mukaan kuvan pienoismalli päätyi Pariisiin Unescon päämajan luo.

Haaton työntekijät poseeraavat Sibelius-monumentin pienoismallin kanssa. Nykyisin pienoismalli löytyy Pariisista.­

Sibelius-monumentin virallisia pienoismalleja lähetettiin maailmalle tämän lisäksi kaksi. Yksi on YK:n päämajan edustalla New Yorkissa ja toinen lähti Montrealin maailmannäyttelyyn. Ikävä kyllä kukaan ei tiedä, missä Montrealiin lähetetty pienoismalli on, sillä se on kadonnut jäljettömiin.

Näiden lisäksi on olemassa joitakin Hiltusen tekemiä harjoitelmia, kuten Sibelius-monumentin suunnittelukilpailuun tehty pienoismalli. Se on nykyisin Ateneumin taidemuseossa.

”Minun käsitykseni mukaan yksi pienoismalli annettiin Persian šaahille. En tiedä, mitä sille tapahtui, kun šaahi karkotettiin”, kertoo Koskinen.

Myös Kukkonen on kuullut Hiltusen šaahille tekemästä pienoismallista. Šaahi Mohammed Reza Pahlavin vaimo Farah oli ihastunut Sibelius-monumenttiin vieraillessaan Suomessa.

”Šaahitar oli kysynyt sen nähdessään, mitä tällainen tulisi maksamaan kullasta tehtynä.”

Kansalaisten painostuksen vuoksi Eila Hiltunen lisäsi Sibelius-monumenttiin Sibeliuksen kasvokuvan.­

Sibelius-monumentti ja sen suunnittelija Eila Hiltunen saivat aikoinaan paljon kritiikkiä, koska osa ihmisistä oli sitä mieltä, että monumentin tulisi olla näköispatsas. Emil Kukkonen sai sen sijaan olla rauhassa, sillä juuri kukaan ei tiennyt, kuinka suuri osa Kukkosella oli monumentin teossa. Kyllä kritiikki silti häntäkin kosketti.

”Ajattelin, että kritisoijat ovat tyhmiä, onhan Sibelius-monumentti nyt jotain muuta kuin paikallaan tököttävät näköispatsaat.”

Sibelius-monumentin vihkiäisiä vietettiin suureellisin menoin 7. syyskuuta 1967. Myös Kukkonen oli kutsuttu vihkiäisiin. Häntä ei kuitenkaan esitelty juhlassa monumentin toisena tekijänä.

”Ihmiset luulivat, että Eila yksin oli tehnyt sen.”

Tämä ei vaivannut Kukkosta silloin eikä vaivaa pahemmin nytkään.

”En takerru tuollaisiin pikkuseikkoihin. Eila oli itsekeskeinen ihminen, mutta kyllä hän minua omalla tavallaan arvosti.”

Kukkonen työskenteli koko työuransa ajan hitsaamiseen tavalla tai toisella liittyvissä tehtävissä. Nykyisin Kukkonen ei juuri käy katsomassa kättensä jälkiä, ”koska osaa joka putken tarinan muutenkin”. Silloin tällöin hän ajaa monumentin ohi ja tuntee hetkellistä ylpeyttä.

”Se on edelleen paras taideteos, mitä Suomessa on tehty. Se on toiseksi suosituin turistikohde Temppeliaukion kirkon jälkeen. Kyllä sekin kertoo jotakin.”