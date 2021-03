Vantaalle Tikkurilan kupeeseen suunniteltiin 2000-luvun alussa hulppeaa kulttuurikeskusta. Moby Dick vei mittaamattoman määrän työtä ja rutkasti rahaa, mutta sitä ei koskaan rakennettu. Mitä tapahtui?

Joko olette vierailleet Moby Dick -kulttuurikeskuksessa Vantaalla, Tikkurilan kupeessa Kuninkaalassa? Se on valtavan suuri ja hieno rakennus, jonka valaanvatsaan mahtuu jos jonkinlaista kulttuurin ja elämysteollisuuden toimintoa.

Moby Dickissä pääradan itäpuolella sijaitsevat muun muassa sen länsipuolen naapurin eli tiedekeskus Heurekan laajennus sekä median ja ilmailun museot, 3D-elokuvateatteri, tanssitalo, oppimiskeskus ja hotelli.

Moby Dickillä on pinta-alaa 50 000 neliömetriä. Se on siis kuusi kertaa 8 200-neliöisen Heurekan kokoinen. Se on Nokia-nosteisen pääkaupunkiseudun kasvun, Vantaan ja koko Suomen taloudellisen nousun symboli, kansainvälisestikin katsoen verraton nähtävyys.

Ainoa ikävä puoli on, ettei sitä ole olemassa.

Kulttuurikeskittymän ideointi aloitettiin vuosituhannen vaihteen noususuhdanteessa ja millenniumin huumassa. Nimensä se sai vuonna 2004, kun arkkitehtitoimisto JKMM voitti Moby Dick -ehdotuksellaan rakennuksesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun.

Moby Dick on tunnetusti amerikkalaisen kirjailijan Herman Melvillen seikkailuromaani, joka kertoo valaanpyynnistä ja julkaistiin vuonna 1851. Vantaan vaakunan lohi saisi rinnalleen Keravanjoen äärelle kohoavan, valtavan valkoisen valaan.

Moby Dickin rakennuskustannuksien arvioitiin olevan noin 150 miljoonaa euroa, ja sen piti valmistua noin vuonna 2009.

Mallinnuskuvassa näkyy kulttuurikeskus Moby Dickin ulkoperspektiivi.­

Vielä vuonna 2006 Heurekan tuolloinen tulevaisuusjohtaja Jouko Koskinen arveli HS:lle kaiken olevan kunnossa.

”Rahoitukseen kulttuurikeskuksen laajeneminen ei kaadu”, Koskinen uskoi tuolloin.

Heurekan, ilmailumuseon, median, television ja elokuvan museon sekä hotellioperaattori Sokotelin kautta vuokranmaksajia oli luvassa julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Rakennusurakan toteuttamisesta kilpaili seitsemän yhtiötä vuonna 2007.

Yksi keskeisistä hankkeen taustavoimista ja sen sielu Jouko Koskisen rinnalla oli tanssiharrastuksestaan tunnettu nostokoneyrittäjä Pekka Niska. Niskakoski oy kuitenkin vetäytyi tuhat paria vetävän tanssitalon taustavoimista vuonna 2008.

Samasta vuodesta alkoi vuosien mittainen talouden alakulo maailmalla ja Suomessa.

Lopulta Vantaan tuolloinen kaupunginjohtaja Juhani Paajanen saattoi siunata Moby Dickin Keravanjoen aaltoihin: hankkeelle ei enää ole minkäänlaista tavoiteaikataulua, hän kertoi HS:lle vuonna 2010.

Moby Dickille aikoinaan ajateltu tontti on tällä hetkellä pysäköintialueena.­

Vantaalla Moby Dickin suunnittelukilpailun palkintorahoina jaettiin 77 000 euroa kaupungin verovaroja vuonna 2004.

Virkamiestyöhön ja poliittiseen päätöksentekoon käytetyt rahat ovat laskemattomat. Kaupunginjohtaja Paajanen arveli vuonna 2010, että Vantaan kaupunki oli käyttänyt Moby Dickin suunnitteluun tuossa vaiheessa satojatuhansia euroja.

Heurekan laajennusosa valmistui lopulta jo olemassa olleen rakennuksen yhteyteen vuonna 2017. Mikä on Moby Dickin tontin vaihe nyt vuonna 2021, Tikkurilan aluearkkitehti Seppo Niva Vantaan kaupungilta?

”Moby Dickistä on hanke kerrallaan poistunut. Se ei tule toteutumaan”, Niva sanoo.

Moby Dickistä oli valmis, vahva asemakaava. Nyt se joutaa roskiin, kun Vantaa valmistelee asemakaavan muutoksen tulevaa rakentamista varten, mitä se sitten onkin.

”Mitään päätöksiä ei ole, mutta asuntorakentaminen on ollut keskusteluissa.”

Aika paljon rahaa sekä suunnittelun ja päätöksenteon työtä Moby Dick vei mukanaan?

”Se on totta, mutta se on osittain työnkuva. Kaikki hankkeet eivät toteudu”, Niva sanoo.