Joesta pilkistävä ostoskärry on esimakua siitä, millainen roskakaaos on paljastumassa lumen alta Vantaalla

Pesukone, sohva ja ostoskärryjä: Kevään koittaessa Keravanjoesta alkaa löytyä roskaa ja romua.

Kevään auringonsäteet sulattavat parhaillaan lunta ja jäätä. Talven lumipeitteen alta voi nyt paljastua ikäviä yllätyksiä.

Koirankakasta tahriintuneet kadut ovat kevään vakiopuheenaihe, mutta vesistötkään eivät säästy ihmisten välinpitämättömyydeltä.

”Keväällä roskia löytyy joista eniten, kun ne kulkeutuvat kevättulvien mukana”, sanoo jokitalkkari Oula Tolvanen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:stä.

HS Vantaan saama lukijan kuva näyttää, kuinka Keravanjoesta pilkottavat sinne työnnetyt ostoskärryt. Kuva on otettu Tikkurilassa Heurekan vastakkaiselta puolelta.

”Tuossa ei ole isoa kauppaakaan lähellä, joten jollain on tuntunut olevan voimakas halu viedä kärryt sinne.”

Tolvanen kertoo, että useimmiten joet ovat roskaisimmillaan niissä kohdissa, missä on paljon asutusta. Keravanjoki ei ole poikkeus.

”Tikkurila on vilkkainta ruuhka-Suomea. Siellä, missä on ihmisiä, on aina enemmän roskia.”

Keravanjoki on noin 65 kilometriä pitkä ja ulottuu Vantaalta aina Hyvinkäälle asti.

Tolvanen kertoo, että jokea siivottiin talkoovoimin joitain vuosia sitten Matarinkosken alueelta. Löytyi sohva, pesukone ja ostoskärryjä.

Roskaajien lisäksi on onneksi myös niitä, jotka noukkivat roskia ympäristöstä.

”Nykyään tuntuu, että kansalaiset ovat fiksuja. Etenkin kalastuspaikolla olen nähnyt, että monet kalastajat vapaaehtoisesti keräävät itse muiden jättämiä roskia.”