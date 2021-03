Vantaan seurakuntien Youtube-kanavalla voi seurata kasvun ihmettä. Seurakunnan mukaan rairuoholiven seuraamisesta voi saada arkeensa ”meditatiivista tekemistä”.

Tähän on nyt tultu. Koronarajoitukset ovat peruuttaneet kaikki tapahtumat, eikä minnekään voi mennä. Kotona on tehty kaikki asiat, joita on viimeiset kymmenen vuotta siirretty tehtäviksi. Tylsää.

Onneksi apuun tulee kirkko. Jotta kotona ei tarvitse tuijottaa pelkkää seinää, tarjoaa kirkko seuraajilleen rairuoholiven. Verkossa nähtävässä livestriimissä voi seurata, kuinka rairuoho kasvaa.

”Rairuoholiven tarkoitus on saada ihmiset huomaamaan, miten toivo kasvaa tässäkin ajassa. Ajatus on myös tarjota mahdollisuus pysähtyä hetkeksi. Houkuttelen kaikkia kokeilemaan, kuinka monta sekuntia jaksaa seurata, kun ruoho kasvaa”, kertoo viestinnänsuunnittelija Lotta Numminen Vantaan seurakuntien tiedotteessa.

Nummisen mukaan rairuoho kasvun seuraaminen auttaa pysähtymään hetkeen.

”Striimin seuraamisesta voi saada arkeensa suorastaan meditatiivista tekemistä. Samalla voi hengittää syvään ja tietoisesti rauhoittaa itsensä.”

Rairuoholive on osa Vantaan seurakuntien pääsiäiskampanjaa, jonka teema on toivo kasvaa.

Rairuohon kasvua voi seurata Kirkko Vantaalla Youtube -tilillä 23.3. klo 12 alkaen tässä linkissä tai alla olevalta videolta.