Sipoonkorven kansallispuistosta löytyi jonkun eläimen kaivamisen jälkiä. Mysteeriksi jää, mikä eläin oli kyseessä.

Kuvasta on vaikea sanoa, onko kyseessä vanha muurahaispesä vai lahopuu. Paikalla näyttää olevan myös maan alle vievä kolo, mutta se on voinut syntyä kaivamisen seurauksena.­

Sipoonkorven kansallispuiston valkeassa maisemassa on ruskea laikku. Lumen päälle on ilmestynyt metsämaata ympyrän muotoiselle alueelle. Muodostelman vieressä on kolo.

Mikä eläin tekee tällaista jälkeä?

Tätä arvuuteltiin Sipoonkorven Facebook-ryhmässä.

Kysyimme neljältä luontoasiantuntijalta, mikä eläin voisi olla kyseessä.

Voi olla, että kettu on kaivanut kolon, sillä kauempana kuvassa näkyy ketun jälkiä.­

Päätelmien tekemistä hankaloitti se, että asiantuntijat arvioivat mysteeripesää kuvasta eivätkä paikan päällä.

Se, mitä kohdassa on alunperin ollut, jää arvoitukseksi. Paikalla on voinut olla esimerkiksi muurahaispesä tai sitten lahopuu.

Supikoira tai kettu?

Vantaan ympäristösuunnittelija Sinikka Rantalainen arvelee, että joku eläin on kaivanut paikalla.

”Tulee mieleen supikoira tai kettu, joka olisi kaivellut koloa. Mäyräkin on mahdollinen”, hän sanoo.

Palokärki?

Jarmo Honkanen Vantaan ympäristösuunnittelusta veikkaa palokärkeä. Jos paikalla on ollut vanha lahopuu, palokärki on ötököiden toivossa voinut nakutella sen kappaleiksi.

Lintu on voinut myllätä myös kokonaisen muurahaispesän maan tasalle etsiessään ruokaa.

Tikka tai mäyrä?

Metsähallituksen suojelubiologi Antti Below pitää palokärkeä ja harmaapäätikkaa mahdollisina vaihtoehtoina.

Hän kuitenkin huomauttaa, etteivät nämä linnut tavallisesti tuhoa muurahaispesää kokonaan.

Todennäköisempänä hän pitää isompaa eläintä, kuten mäyrää.

Teoriassa karhukin on mahdollinen, sillä ne voivat kaivaa muurahaispesiä auki etsiessään ravintoa. Kohdan lähellä pitäisi kuitenkin olla karhun jälkiä, jotta sitä voisi pitää uskottavana vaihtoehtona.

Kuvassa näkyy painaumia, jotka viittaavat lintua raskaampaan eläimeen.

”Nämä ovat arvioita kuvan perusteella, eikä se ole välttämättä lopullinen totuus.”

Kettu tai koira?

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yksikön puheenjohtaja Minerva Schultz arvelee myös mäyrää tai supikoiraa.

Kettukin voisi olla mahdollinen, sillä kauempana kuvassa näkyy ketun helminauhamaisia jälkiä.

Arkisempikin vaihtoehto löytyy.

”Kaivaja voi ihan hyvin olla koira.”

Tiedätkö mikä eläin on kaivanut maata Sipoonkorvessa? Kerro siitä meille hs.kaupunki@hs.fi.

Lue myös: ”Helppoja saaliita” jahtaavat automurtajat odottavat yön saapumista kansallispuistossa – Kaksi patikoijaa kertoo, mitä ovat nähneet pahamaineisella parkkipaikalla