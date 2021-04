Päivi Variksen nukkekodit saavat hymyilemään: näissä bileissä ei ole koronaa tai kipuja.

Päivi Varis on halunnut luoda nukkemaailmasta eläkeläisten paratiisin, sillä tosielämässä vanhuksia ei hänen mielestään aina muisteta arvostaa riittävästi.­

Kaljatuoppi on kaatunut pöydälle, nakupellejä eläkeläisiä heiluu siellä täällä ja simpukoiden koosta päätellen näyttää siltä, että ranta on ulkomailla. Eikä maskin maskia näkyvissä missään. Tämähän on suorastaan anarkistista!

”Nukkien maailmassa eletään koronavapaata onnellista vanhuutta. Siellä ei ole tällaista vitsausta”, sanoo Päivi Varis, 72.