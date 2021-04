Helsingin pitäjän kirkonkylä kärsi isonvihan aikaan suuria vahinkoja, lähes kaikki kylän talot tuhottiin. Nykyisin Kuninkaantien päässä on Kahvitupa Laurentius. Se on rakennettu vuonna 1810. Kaksikerroksiset vanhat hirsitalot ovat Vantaalla erittäin harvinaisia. Toinen kaksikerroksinen on Klemets Ylästössä.­