Vantaalla myydään kolmen miljoonan euron omakotitaloa, jonka voi maksaa bitcoineilla: ”Riski on olemassa”

Vantaalla on myynnissä kenties Suomen ensimmäinen omakotitalo, jonka voi ostaa bitcoineilla.

Villa Granden alakerrassa on yökerhomainen illanviettotila, jossa on baarikulmaus, pokerikone, pajatso ja esiintymislava.­

”Kodin ja todella tuottavan biletalon yhdistelmä! Maksu käy myös bitcoineilla.”

Näin mainostaa Henry Aflecht kiinteistövälitysfirman sivuilla Vantaan Martinlaaksossa olevaa omakotitaloaan. HS Vantaa uutisoi vuonna 2019 tämän yli tuhannen neliön talon, Villa Granden, olevan Suomen kallein vuokrakoti. Hulppealla 25 000 euron kuukausivuokralla saa käyttöönsä 12 huoneen kodin, jossa on muun muassa kaksi elokuvateatteria, ulkoporeallas ja luodinkestävä turvahuone.

Espanjassa asuva tv-tuottaja Henry Aflecht on vuokrannut taloa juhliin, yritystapahtumiin ja tv-tuotantoja varten. Samaan aikaan talo on kuitenkin ollut myynnissä yli kahden miljoonan euron hintaan. Vielä vuonna 2019 taloa myytiin 2,62 miljoonan hintaan, nyt myyntihinta on noussut 2,92 miljoonaan euroon. Kolmisen viikkoa sitten myynti-ilmoituksessa ilmoitettiin, että maksu onnistuu myös bitcoineilla.

Asuntokauppa bitcoineilla on niin harvinaista Suomessa, että Aflecht arvelee olevansa ensimmäinen kryptovaluuttaa hyväksyvä myyjä.

”Seuraan alaa, ja voin aika varmasti sanoa, että Suomessa ei ole muita kiinteistöjä myynnissä, jotka voisi ostaa bitcoineilla. Eiköhän tämä ole ainutlaatuinen tapaus.”

Henry Aflecht asuu nykyisin Espanjan Aurinkorannikolla ja pyörittää siellä suomalaista radiota, Radio Finlandiaa.­

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson kertoo, että liiton tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa asuntokaupat olisi tehty bitcoineilla.

Lain näkökulmasta bitcoinien käytölle maksuvälineenä asuntokaupassa ei ole estettä. Virallisille kiinteistönvälittäjille ongelmia voi tulla kuitenkin rahan alkuperän selvittämisessä.

”Kiinteistönvälitys on tarkasti säännelty ala, jossa toimijoiden tulee tuntea asiakkaansa ja heidän varallisuuteensa alkuperään liittyviä asioita. Rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviksi epäiltävät toimista on välittäjillä ilmoitusvelvollisuus”, sanoo Mickelsson.

Tässä tapauksessa, kun myyjänä on yksityishenkilö, eivät kiinteistövälitysalan säännöt koske myyjää.

Bitcoin-kauppa ei kuitenkaan ole riskitöntä, sillä virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu on todella suurta. Pahimmassa tapauksessa kauppasumman siirron aikana ehtii jo tapahtua arvon romahdus. Miljoonakaupoissa arvonvaihtelu voi muuttaa kauppasummaa merkittävästi.

Aflecht on kuitenkin valmis ottamaan riskin.

”Arvonvaihtelu on mahdollista myös ylöspäin. Riski on olemassa molempiin suuntiin.”

Neljä vuotta taloa myynyt Aflecht päätti hyväksyä bitcoinit maksuvälineenä, koska uskoo niiden avulla tavoittavansa aivan uuden ostajakunnan.

”Monilla on ihmisillä on miljoonia euroja bitcoineina, mutta prosessi kääntää ne euroiksi, kotiuttaa ne tilille ja selvittää rahojen alkuperä on kuukausien prosessi. Se hidastaa bitcoin-omistajien kaupankäyntitahtoa.”

Aflechtin arvelee, että monet bitcoineilla ostajat eivät ole halukkaita odottamaan pitkään, koska voi olla, että odotusaikana bitcoinin arvo putoaa kymmeniä tuhansia euroja.

Villa Granden käyttöpinta-ala on noin 860 neliötä.­

Aflechtin mukaan bitcoineilla maksamisen mahdollisuus on lisännyt kiinnostusta taloa kohtaan. Häneen on ottanut yhteyttä kuusi mahdollista ostajaa.

”Näistä kolmen kysyjän kiinnostus hiipui, kun heidän omaisuutensa puolittui pari viikkoa sitten tapahtuneessa bitcoinien arvonromahduksessa.”

Aflecht uskoo, että tulevaisuudessa bitcoineilla ostaminen on arkipäivää.

”Kymmenen vuoden päästä valtaosa asuntokaupoista tehdään bitcoineilla tai jollain muulla virtuaalivaluutalla. Jenkeissä bitcoineilla voi jo ostaa veneitä, autoja ja kiinteistöjä. ”

Martinlaaksossa myytävänä oleva Villa Grande on todennäköisesti Suomen ensimmäinen talo, jonka voi ostaa bitcoineilla.­