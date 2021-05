Tammiston luonnonsuojelualueella ei saa poiketa merkityltä reitiltä. Alueella ei saa myöskään pyöräillä.

Pääkaupunkiseudun asukkaat löysivät viimeistään koronavuonna lähiluontoon, kun muuallekaan ei päässyt. Tuhannet kaupunkilaiset tallasivat metsissä ja lepäilivät kallioilla. Hyvä niin, sillä luontoretkeilyllä on tutkitusti suotuisia vaikutuksia terveyteen.

Nyt moni luontokohde on kuitenkin kärsinyt kovista kävijämääristä ja ihmisten piittaamattomasta käytöksestä.

Yksi sellainen on Tammiston luonnonsuojelualue Vantaalla.

Vera Mäkelä valokuvasi metsäkauriin Tammiston luonnonsuojelualueella toukokuun alussa.­

Tammistossa asuvalla Vera Mäkelällä on ollut tapana kulkea luonnonsuojelualueella koiransa kanssa. Aluetta Mäkelä kuvailee monimuotoiseksi.

”Siellä on paljon erilaista maastoa. Se on kuin iso metsä, mutta pienoiskoossa.”

Vuonna 1916 perustetun suojelualueen erikoispiirteisiin kuuluvat tammimetsät ja lehdot. Varsinkin linnusto on rikas.

Viime aikoina metsässä on Mäkelän mukaan ollut entistä enemmän kulkijoita. Kaikki eivät kuitenkaan osaa yhteisiä pelisääntöjä: Alueelle on syntynyt uusia polkuja, vaikka retkeilijöiden pitäisi pysyä merkityllä reitillä. Maastopyörät möyhentävät herkkää maastoa, vaikka alueella ei saa pyöräillä. Maassa on roskia, ja oksia on katkottu.

Luonto menee helposti pilalle. Mäkelä on seurannut tilannetta huolissaan.

”Ei ole tarkoitus syytellä ketään, mutta toivon, että porukka tajuaisi pitää alueesta huolta.”

Kun vastaan tulee maastopyöräilijöitä, Mäkelä muistuttaa usein ystävällisesti, ettei alueella saisi pyöräillä.

”Vastaus on saattanut olla, että metsään kaikki mahtuu”, Mäkelä kertoo turhautuneena kohtaamisistaan.

Maastopyörät ovat tuhonneet herkkää maastoa Tammistossa.­

Tammiston luonnonsuojelualueella kulkee tällä hetkellä rengasreitti. Puistoon on neljä sisäänkäyntiä, joista kolmella on opastaulu.

Vera Mäkelän mukaan osa opastauluista on töhritty tai kaadettu.

Ehkä ihmiset eivät osaa käyttäytyä luonnonsuojelualueella oikein, koska heillä ei ole tietoa, Mäkelä pohtii.

Hän julkaisi aiheesta pitkän viestin Facebookissa Tammiston puskaradiossa.

”Kymmeniä ja satoja vuosia rakentunut ekosysteemi tuhoutuu hetkessä, jos alueella liikutaan miten sattuu ja millä sattuu”, Mäkelä kirjoitti.

Vantaan kaupungin ympäristösuunnittelija Jarmo Honkanen on tietoinen Tammiston luonnonsuojelualueen tilasta.

Kaupunki on jo valmistelemassa toimenpiteitä, jotta luonnonsuojelualue säilyisi mahdollisimman luonnonmukaisessa kunnossa.

”Ensi alkuun sinne laitetaan pyöräilyn kieltävät merkit polkujen päihin”, Honkanen kertoo.

”Samaan yhteyteen laitetaan jonkinlainen kyltti käyttäytymissäännöistä.”

Uusien kylttien Honkanen arvelee valmistuvan alkukesän aikana.

Tänä vuonna Vantaan kaupunki alkaa suunnitella Tammiston luonnonsuojelualueelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Uusissa suunnitelmissa tullaan todennäköisesti pohtimaan reitistöä uudelleen, Honkanen kertoo.

”Hoito- ja käyttösuunnitelmassa otetaan kantaa luvattomiin polkuihin, jotka ovat syntyneet käytön seurauksena. Uudessa suunnitelmassa pyritään ohjaamaan kulku virallisille poluille.”