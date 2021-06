Main ContentPlaceholder

Pääkaupunkiseudun laidalla hehkuu ”Vantaan Pispala”, jonne neliöhintojen hirmutaso ei vielä yllä – Tällainen on totuus yhdestä Suomen parjatuimmasta lähiöstä

Korson suuralue on kaikkea muuta kuin huonon maineensa veroinen. Alue on kuin Vantaa pienoiskoossa. Moni ei ehkä tiedä, että se on myös yksi Suomen suurimmista ja viihtyisimmistä omakotitaloalueista.

Korson omakotitaloalueella on vehreää ja puistomaista. Rakentamisessa näkyy aikakausien kerroksellisuus ja alueen tietynlainen kyläyhteisöllinen luonne.

Koillisen Vantaan täyttävällä Korsolla tuntuu olevan maanlaajuisesti kehno maine. Heti aluksi on hyvä tehdä selväksi, ettei Korso ole harmaa betonielementtilähiö. Se ei ole täynnä hylättyjä, autioita, rappeutuneita taloja. Korso ei ole pääkaupunkiseudun Kouvola, kuten Kouvolakaan ei ole siihen liitettyjen stereotypioiden mukainen.