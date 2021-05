Vantaalla asuva ravintoloitsija Manu Torchio on luovan perheen vanhin poika. Euroviisut voittaneesta pikkuveljestä hän on äärimmäisen ylpeä.

Helsingin keskustassa neljää tacoravintolaa pyörittävä Manu Torchio on elänyt viime päivät uudenlaisessa todellisuudessa. Maailma näyttäytyy yhtäkkiä pienenä, koska siinä maailman suurimman laulukilpailun voitto on napsahtanut omalle perheenjäsenelle.

Euroviisut juuri voittaneen italialaisen Måneskinin rumpali, Ethan Torchio, on Tikkurilassa asuvan ravintoloitsijan veli.

Manu Torchion jo lopetettu Café de Nopal -ravintola mainitaan toisinaan Helsingissä jylläävän taco-buumin aloittajana.

Torchio sanoo, ettei ollut oikeastaan yllättynyt veljensä bändin voitosta, eikä hän edes äänestänyt kisassa.

”Tiesin, että he tulevat voittamaan. He voittivat Italian suurimman, San Remon laulukilpailun. Silloin viimeistään tiesin, että Måneskinin tyypit ovat hulluja ja hullun hyviä!”

Ethan Torchio esiintyi Måneskinin kanssa Rooman Teatro Quirinettassa huhtikuussa 2018.

Rockyhtye voitti Euroviisut kappaleellaan Zitti e buoni. Esitys upposi nimenomaan yleisöön karismaattisella lavaläsnäololla, rämäpäisellä rock-meiningillä ja sukupuolisuutta vapaasti ilmentävällä tyylillään.

39-vuotias Torchio kertoo, että on tekstaillut veljensä kanssa voiton selvittyä. Kunnon juttelu on ollut erittäin vaikea järjestää, koska veli on nyt ryöpytyksessä. Italiassa asuvilta siskoiltaan hän on kuullut, että maa on mennyt aivan sekaisin voitosta. Italia on hurmannut Euroviisuyleisön voittoon asti viimeksi 31 vuotta sitten.

”Olen superonnellinen Ethanin puolesta. He tekevät tätä täydellä sydämellä.”

Hän kertoo, että tykkäsi paljon myös Suomen Blind Channelista.

Torchion veljeksillä on sama italialainen isä. Tikkurilalaisen äiti puolestaan on Meksikosta.

”Minulle sanotaan usein, että minua, isää ja Ethania yhdistää perfektionismi. Fokusoimme totaalisesti siihen mitä teemme.”

Rumpali-Torchio ja 18 vuotta vanhempi ravintoloitsija-Torchio ovat saaneet kypsyä kunnianhimoisessa ja lahjakkaassa perheessä. Esimerkiksi isä Candido Torchio ohjaa Italiassa elokuvia.

Vaimonsa takia 11 vuotta sitten Suomeen muuttanut perheenisä on niittänyt mainetta meksikolaisilla ravintoloillaan. Hän on ketjuksi laajenneen Lopez y Lopez -tacoravintolan perustaja ja hänen aiempia luomuksiaan ovat nyt jo lopettaneet Patrona, Cholo ja Lucha Loco. Tacopaikat laajenevat pian myös Vantaalle ja Espooseen.

Veljeään hän aikoo nähdä loppukesästä, jos vain pandemiatilanne suo. Heillä on suunnitteilla suurempi perhetapaaminen Italian lämmössä.