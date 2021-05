Hiekkaharjun uuden vesitornin valmistuminen viivästyi, mutta nyt torni on vihdoin käytössä.

Vantaan Hiekkaharjun uusi vesitorni otettiin käyttöön toukokuun viimeisellä täydellä viikolla, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) tiedottaa.

Tornin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2017, ja sen oli suunniteltu olevan käyttövalmiina jo vuoden 2019 alkupuolella.

RAKENTAMINEN osoittautui kuitenkin odotettua monimutkaisemmaksi. Lopulta torni oli valmis testivaiheeseen.

Tiiveyskokeet aloitettiin kesällä 2020. Kokeiden yhteydessä tornissa huomattiin vuotoja, joten käyttöönotto siirtyi jälleen.

Nyt torni on viimein valmis. Lähes viisikymmentä metriä korkeasta tornista on jo tullut alueensa maamerkki, jonka talvivalaistus on ihastuttanut paikallisia.

Vantaalla on myös kolme muuta vesitornia. Ne sijaitsevat Hakunilassa, Myyrmäessä ja Korsossa.

Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkutöiden on määrä alkaa syksyllä.

