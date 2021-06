Länsisalmessa oleva Kärraksen tila on ollut saman suvun hallussa yli sata vuotta. Tilan osti aikanaan hatuntekijä Johan Wahlman kesähuvilaksi perheelleen.

Ole Wahlman istuu kotitalonsa Kärrasin lasiverannalla. Samaisella verannalla on aikanaan istunut Olen isä, isoisä ja isoisoisä Johan Wahlman.

Jo silloin, 1900-luvun alussa, osa verannan ikkunaruuduista on ollut värilasia. Ihmeellistä kyllä, yli sadan vuoden aikana ruuduista on särkynyt vain yksi, vaikka ihmisiä on tullut ja mennyt ja sodan aikana pommeja putoili lähialueelle. Hyvä niin, sillä ruutuja tuskin saa ihan lähimarketista.