Ville ja Veini Lehtonen kasvoivat seuraten seppäisänsä työskentelyä. Pian peruskoulun jälkeen he aloittivat työt isänsä opissa pajalla Vantaan Seutulassa. Poikien elämän suuntaan vaikutti heidän äitinsä kohtalo.

Pihassa on vanha kanala ja iso kivinavetta. Kumpuilevalta maalaistieltä pihaan on opastanut kyltti, jossa lukee: ”Raution Aika”. Monelle nykyihmiselle nimi ei sano mitään, mutta perinnetietoiset saattavat tietää, että rautio on vanha nimitys sepälle.