650-paikkainen jättiterassi avataan perjantaina Vantaan Tikkurilaan.

Yrittäjä Jarkko Sistonen istui perjantaina puoliltapäivin tyytyväisen näköisenä Patioksi nimetyllä terassialueella Vantaan Tikkurilassa.

Sistonen edustaa vantaalaista Vuntae Xperience oy:tä, joka on vuokrannut terassialueen kesäksi.

Tikkurilan Pation yrittäjä Jarkko Sistonen (oikealla) ja tapahtumatuottaja Jonas Dalghren katselivat terassialuetta tyytyväisinä.

Terassialue piti avata kello 11, mutta avajaiset siirtyivät teknisten syiden vuoksi iltapäivään. Muuta harmia Sistosen mielessä ei juuri ollut.

”Olemme saaneet alueen rakennettua viidessä viikossa tähän kuntoon. Joku täällä käynyt kommentoikin, että tämä on vähän kuin kävisi ulkomailla. Alue on onnistunut todella hyvin”, Sistonen kertoi.

Mustat pöydät ja tuolit on aseteltu niin, että turvavälit on huomioitu. Alueen jokaisen yrityksen pop up -ruokakojun myyntiluukulta saa käsidesiä.

Jonne Haatanen leikkasi sämpylöitä Bites Burgersin kioskissa.

Suurterassista piti alun perinkin tulla jotain muuta kuin oluenjuontipaikka.

Muun muassa ruokatarjontaan on panostettu. Alueelta saa hampurilaisia, vegaaniruokaa, keittoja, wingsejä, artesaanikebabia ja thairuokaa.

Terassilla on seitsemän ravintolaa, joista vain yksi on Helsingistä, muut Vantaalta.

Terassin vuokraaminen yhdelle yrittäjälle herätti alun perin porua Vantaan yrittäjissä.

Sistonen sanoo nyt olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että juuri vantaalaisyritykset saatiin mukaan. Alueen yhtenä tarkoituksena olikin tuoda nimenomaan vantaalaisuutta esiin.

Hän arveli, että alueella järjestettävien ilmaiskonserttien artistit kiinnostavat myös muilla paikkakunnilla.

”Heitä tullaan katomaan varmasti pidemmältäkin.”

Jyri Juusola (oikella) ja Janne Saarni rakensivat alusrakennetta paikalle tulevalle Formula 1 -autolle.

Metalliportit olivat aamupäivällä ja alkuiltapäivästäkin vielä kiinni. Ulkopuolella kävi alueesta kiinnostuneita kysymässä, pääseekö jo sisään.

Pekka Raatikainen oli liikkeellä lapsenlastensa Innan ja Ivanin kanssa. He olisivat tulleet puoliltapäivin syömään Patiolle.

Ruskeasannassa asuva Pekka Raatikainen oli tullut paikalle lapsenlastensa Innan, 5, ja Ivanin, 3, kanssa.

”Harmi, ettei terassi ollut vielä auki. Tulimme varta vasten katsomaan, mitä lapsille sopivaa ruokatarjontaa täällä olisi, vaikka hampurilaisia tai vastaavaa”, Raatikainen sanoi.

Pation pitäisi saada ovensa auki viimeistään kolmen, neljän aikaan perjantaina.

