Teflon Brothers avasi vantaalaiselle jättiterassille kesäksi döner-ravintolan. Jos kysyntää on, muusikot ovat pohtineet jatkavansa ravintolatoimintaa Tikkurilassa myös syksyllä.

TEFLON Brothersin Mikko Kuoppala, artistinimeltään Pyhimys, haukkaa pitsaa helteisellä Tikkurilan Patio-terassilla sen avajaispäivänä.

Artisti on juuri tullut Vain elämää -leiriltä ja lähdössä golf-turnaukseen.

”Nämä aikataulut menivät tänään tällä tavalla”, Kuoppala sanoo.

Kuoppala, Heikki Kuula ja Jani Tuohimaa, artistinimeltään Voli, ovat perustaneet Tikkurilaan kebab-ravintolan.

”Tämä polkaistiin käyntiin hyvin nopeasti. Meillä on ollut apunamme toki ravintola-alan ammattilaiset, joita ilman tämä ei olisi toteutunut”, Kuoppala sanoo ja pahoittelee, että joutuu poistumaan.

Yhtye ei kauaa miettinyt ravintolan perustamista, vaikka kolmikosta kenelläkään ei ole ammattikokin pätevyyttä.

Kuulalla tosin on sushi-ravintola Helsingin Munkkivuoressa, ja Tuohimaa on osallistunut Masterchef VIP -ohjelmaan.

Teflon Döner Brothersilla on nimensä mukaisesti vain yksi myyntiartikkeli, döner-kebab.

Pop up -ravintola on Tikkurilassa vain kesän. Jos se menestyy, ravintola saattaa jatkaa kivijalkaravintolana muualla Tikkurilassa.

Se valikoitui listalle, koska muusikot kertovat halunneensa tehdä sellaista döner-kebabia, jota ei ennen ole Suomesta saanut.

”Berliinistä saa täydellistä döneriä. Tuotetta kehitellessä mietimme, mitä raaka-aineita berliiniläisessä dönerissä oli, ja halusimme päästä mahdollisimman lähelle samaa”, Tuohimaa kertoo.

Annosten kebab-liha on kotimaista lammasta ja se valmistetaan Vantaalla. Pitaleivät tehdään Tikkurilassa. Lisäksi annoksessa on muun muassa tuoretta minttua ja korianteria.

Yhtyeen mukaan Hotelli Vantaa on keikkapaikkojen parhaimmistoa. Hotelli mainitaan myös Teflon Brothersin kappaleessa Seksikkäin jäbä.

”Kovaa valuuttaa Hotelli Vantaalla. Oon tiskil vastassa tribaalitatskassa”, kappaleessa lauletaan.

”Monessa Tefloneiden biisissä mainitaan Vantaa. Meillä on tosi läheinen suhde Vantaaseen. Jos sitä ei olisi, miksi me heittäisimme Vantaasta mitään”, Kuula sanoo.

Kuula ja Tuohimaa ovat asuneet Vantaan Myyrmäessä. Kuula on opiskellut Tikkurilassa, Tuohimaa on ollut töissä tikkurilalaisessa marketissa. Myös Mikko Kuoppala on ollut töissä Tikkurilassa.

Kuulan mielestä Tikkurilaa voisi tosin elävöittää.

”Esimerkiksi Vantaanjoki on tuossa vieressä. Sitä voisi hyödyntää varmasti paljon enemmän”, hän sanoo.

Pation tyyppinen jättiterassi on Kuulan ja Tuohimaan mielestä askel hyvään suuntaan. Jättiterassin avajaispäivänä aurinko lämmittää terassin helteiseksi.

Kesällä Teflon Brothersia odottaa ravintolan pyörittämisen sijaan paluu keikkalavoille. Elokuussa yhtye esiintyy myös Patiolla.

Koronavuosi on tuonut bändin mukaan myös jotain hyvää. Ilman pakollista keikkataukoa Teflon Brothers ei olisi ehtinyt studioon. Yhtye julkaisee uuden Ilmastonmuutos-singlen ensi perjantaina. Albumi Loppuunmyyty julkaistaan 25. kesäkuuta.

Tulovirtaan korona on kuitenkin vaikuttanut, kuten muillakin esiintyvillä artisteilla.

”Suurin osa tuloista tulee keikkailusta. Meillä on ollut siinä mielessä hyvä tilanne, että säästöjä oli kertynyt juuri siksi, että keikkailemme paljon”, sanoo Tuohimaa.

Pop up -ravintola on Patiolla vain kesän ajan. Muusikot ovat miettineet sille myös jatkoa.

”Jos asiakkaat löytävät tämän ja menekkiä on, ravintola voisi oikein hyvin jatkaa Tikkurilassa kivijalkaravintolana”, Kuula sanoo.

Artikkelissa mainittua Vain elämää -ohjelmaa esittää televisiokanava Nelonen. Nelonen ja Helsingin Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.