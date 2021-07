Tikkurilassa on kunnollinen leffateatteri, joka on ollut kiinni puoli vuotta – Nyt yrittäjä kertoo, millä keinoin hän on pärjännyt

Yrittäjä Olli Saari, 31, huokaisee helpotuksesta, kun joulukuusta asti kiinni ollut Bio Grand saa jälleen käynnistellä elokuvatoimintaansa.

Olli Saari on toiminut Bio Grandin yrittäjänä vuodesta 2017. Vaikka korona-aika koetteli yksinyrittäjää, hän ei missään vaiheessa pohtinut toiminnan lopettamista.

Lyhyen kävelymatkan päässä Tikkurilan asemalta sijaitseva elokuvateatteri Bio Grand on helteisenä kesäkuun perjantai-iltapäivänä hiljainen.

Aulan yleisötiloissa olevan naistenhuoneen ovessa nököttää Star Warsista tutun prinsessa Leian kuva, miestenhuoneen ovessa asiakkaita tervehtii saman elokuvan hahmon, Luke Skywalkerin, muotoonleikattu pahvihahmo.

Kaikki on siis kuten ennenkin, koronasta huolimatta.

Toisaalta moni asia on nyt eri tavalla kuin ennen.

Bio Grand on nimittäin ollut suljettuna kuukausia. Se joutui laittamaan toimintansa tauolle viime joulukuussa, kun koronarajoitukset kiristyivät uudelleen.

Kun kaikki Suomen elokuvateatterit olivat kiinni, kukaan ei tiennyt, millaiselta teatteriverkosto näyttää koronarajoitusten jälkeen.

Eikä sitä vielä tiedä varmuudella kukaan.

Kuluneet kuukaudet ovat olleet Bio Grandin elokuvatoimintaa pyörittävälle pienyrittäjälle Olli Saarelle, 31, raskaita kuten monelle muullekin yrittäjälle, mutta se ei näy hänestä ulospäin.

Yksinyrittäjä Saari on kevään aikana ehtinyt muun muassa remontoida elokuvateatterin aulatiloille uuden ilmeen.

”Kaikki on nyt valmiina ottamaan asiakkaita vastaan. On tosi hienoa päästä tarjoamaan ihmisille taas elämyksiä”, Saari kertoo.

30. kesäkuuta 2021 on Saarelle erityisen merkittävä päivämäärä.

Silloin Bio Grandin elokuvanäytökset pyörähtävät käyntiin pitkän odottelun jälkeen.

Jos kaikki sujuu hyvin eikä takapakkia koronarajoitusten kanssa tule, tikkurilalaisessa yhden salin elokuvateatterissa nähdään vielä tänä vuonna ainakin uusi Bond-elokuva No Time to Die, joukko lastenelokuvia, Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous-elokuvan jatko-osa sekä Johanna Vuoksenmaan 70 on vain numero.

Ennalleen toiminta palaa vasta myöhemmin.

Saaren apuna Bio Grandissa on normaalisti 3–5 osa-aikaista työntekijää. Korona-aikana hän ei ole voinut tarjota töitä muille kuin itselleen.

Bio Grand täyttää syyskuussa 82 vuotta. Se on sijainnut samassa paikassa vuodesta 1939 lähtien.

Alkuperäinen, funkistyylinen Grandinkulman talo oli aikoinaan Tikkurilan toinen keskus ja kaikkien tuntema maamerkki.

Funkistalo purettiin vuonna 1982. Sen tilalle rakennettiin kaksi vuotta myöhemmin uusi liiketila, jossa myös nykyinen 184-paikkainen elokuvateatteri toimii.

Bio Grand on Flamingon Finnkino-kompleksin ohella toinen Vantaan pysyvistä elokuvateattereista – ja samalla jättiketjun kilpailija. Lisäksi Vantaalla on melko aktiivista pop up -elokuvateatteritoimintaa.

HS Vantaa uutisoi viime joulukuussa, että Myyrmäessä 27 vuotta toiminut Kino Myyri joutui lopettamaan toimintansa, sillä elokuvateatterin talous ei kestänyt koronapandemiaa.

Tavallisena kalenterivuotena Bio Grandissa on noin tuhat näytöstä. Vuoden aikana teatterissa pyörii noin sata eri elokuvaa.

”Kävijämäärä on tavallisina vuosina ollut tasainen, jopa hieman kasvussa. Tarkkoja lukuja en ole antanut. Ajattelen, että asiakasmäärät kertovat siitä, ettei elokuva viihtymisen muotona ole menettänyt erityislaatuista asemaansa esimerkiksi lukuisille suoratoistopalveluille”, Saari kertoo.

Elokuviin tullaan Saaren mukaan myös tänä päivänä elämysten perässä. Niitä Bio Grandissa onkin tarjolla, sillä sympaattinen, kotikutoinen elokuvateatteri erottuu pelkällä sisustuksellaan esimerkiksi Finnkinon teattereiden yhtenäisen ilmeen elokuvapalatseista.

Saari tuli Bio Grandiin kesätöihin ylioppilaskirjoitustensa jälkeen vuonna 2008. Yrittäjänä hän aloitti toukokuussa 2017.

”Aloitin itse täällä osa-aikaisena opiskelijana, ja olen palkannut opiskelijoita myös itse iltatöihin. Teatterissa on ollut kolmesta viiteen osa-aikaista työntekijää. On tietysti harmi, että korona-aikana töitä ei ole voinut tarjota”, hän sanoo.

”Toivottavasti tästä palataan hiljalleen lähelle tavanomaista elämää. Se on ainakin ollut koko ajan oma ajatukseni.”

Korona-ajan epätietoisuudesta huolimatta Saari ei missään vaiheessa ehtinyt vaipua synkkyyteen.

”En ole edes ajatellut toiminnan lopettamista. Yrittäjänä olen tässä yksin, mutta se on myös helpottanut tekemistä. En olisi pärjännyt ilman valtiokonttorin myöntämää kustannustukea”, hän sanoo.

Elokuvien ensi-iltoja on jouduttu siirtämään koronan vuoksi, osan jopa vuodella eteenpäin.

Saaren henkilökohtaisessa elämässä tärkeimmälle sijalle nousi teatterisulun aikana oma perhe ja esikoislapsen syntymä.

”Olen ehtinyt olla perheen kanssa varmasti ihan eri tavoin kuin mitä tavanomaisina vuosina olisin voinut olla. Itselleni tämä aika on ollut tosi antoisaa.”

Finnkino antoi aiemmin kesäkuussa kotisivuillaan ohjeistuksen, jonka mukaan ketjun teattereissa ei saa syödä omia eväitä. Ketjun mukaan syynä käytännön muuttamiseen on koronapandemian mukanaan tuoma tulonmenetys.

Bio Grandissa noudatetaan aiempaa käytäntöä, kertoo Saari. Elokuvateatteriin saa siis tuoda omia herkkuja myös jatkossa. Toki helposti sottaavat eväät, kuten hampurilaisateriat ja jäätelöt, pyydetään yhä syömään salin ulkopuolella, jotta sali pysyy siistinä ja viihtyisänä.

”Leffaherkkujen osalta keskitymme paistamaan kaupungin parhaat popparit ja tarjoamaan laajan kirjon muita naposteltavia. Bio Grandilla ei ole suunnitelmissa kieltää omien eväiden tuomista”, Saari sanoo.

Pieni, perinteinen elokuvateatteri on selvinnyt ison kilpailijan kainalossa tähänkin asti. Saari ei näe syytä sille, miksi niin ei tapahtuisi myös jatkossa.

Yrittäjä uskoo elokuvan vetovoimaan. Se saa naurattaa, itkettää ja herättää monenlaisia tunteita. Se voi haastaakin.

”Leffan katsominen kotona ei loppujen lopuksi ole ihan samanlainen kokemus kuin mitä sen katsominen isolta kankaalta on. Jotain siitä jää puuttumaan”, Saari sanoo.