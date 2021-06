Vantaalainen Masoud Azhdari ehti pelätä, että autovarkaat olivat tulleet viemään hänen autonsa. Useita kertoja keskellä yötä soineen varashälyttimen laukaisijaksi paljastui Espoon Luukista mukaan tullut vapaamatkustaja.

Vantaalainen Masoud Azhdari koki unettoman yön kotonaan Korsossa aiemmin tällä viikolla.

Yötä edeltävänä päivänä Azhdari oli ollut piknikillä Espoon Luukin alueella. Pitkän ulkoilupäivän jälkeen hän palasi kotiinsa Korsoon ja kävi yöunille. Siinä vaiheessa hän ei vielä osannut arvata, että yöunet jäisivät lyhyiksi.

Keskellä yötä heräsi Azhdari voimakkaaseen ääneen, joka kuului hänen kotipihansa pysäköintipaikalta.

”Huomasin, että autoni hälytin oli aktivoitunut ja tuuttasi kovalla äänellä. Lapsenikin heräsi, koska parkkipaikka on hänen ikkunansa alla.”

Azhdari kertoo, että Korson Facebook-ryhmässä on ollut aiemmin havaintoja alueella liikkuvista autovarkaista.

”Ensimmäinen mielikuva oli, onko minullekin sattumassa sama.”

Azhdari kiiruhti yöpuvussa paljain jaloin ulos parkkipaikalle.

”Katsoin ympärilleni, enkä nähnyt ketään. Laitoin auton ovet lukkoon kaukosäätimellä ja menin takaisin nukkumaan.”

Noin kymmenen minuutin kuluttua hälytin soi jälleen.

”Tulin takaisin ulos, mutta tällä kertaa menin vähän pidemmälle parkkipaikasta katsomaan näkyykö ketään juoksemassa pakoon."

Ei ristin sielua.

Azhdari meni takaisin sisälle, mutta ei kuitenkaan mennyt enää takaisin nukkumaan.

Pian hälytin soi kolmannen kerran.

”Nyt olin valmistautunut. Otin auton avaimet ja juoksin heti ulos."

Azhdari katseli ympärilleen.

Ei ketään.

Azhdari meni tutkimaan tarkemmin autoaan. Kun hän avasi auton oven, ulos lensi pieni valkoinen perhonen

”Se oli niin pieni perhonen. Vain vähän isompi kuin kärpänen. Miten se laite on niin herkkä?” Azhdari sanoo nauraen.

Perhosen liitely autossa oli laukaissut Azhdarin auton sisätilan liiketunnistimen.

”Ajattelin, että herranjumala, mulla on tällainen ominaisuus tässä autossa. Tosi herkkä laite. Toisaalta on hyvä, että autossa on herkkä varashälytin.”

Pienen Luukista mukaan tulleen vapaamatkustajan poistuttua hälytin ei enää soinut uudelleen.

”Minun piti mennä seuraavana aamuna töihin. Tilanne nauratti tosi paljon jälkikäteen, vaikka olin seuraavana päivän todella väsynyt.”

”Oli vähän noloa, että en heti huomannut sitä perhosta – herranjumala!”

Azhdarille ei ole aiemmin sattunut vastaavaa.

”Mua vähän nolotti, miksi en heti tajunnut tätä. Toisaalta tämä oli jälkeen päin hauska tilanne.

” ”Oli vähän noloa, että en heti huomannut sitä perhosta – herranjumala!”

Lexus Kaivokselan korjaamopäällikkö Olli Koivuranta, voiko perhonen laukaista auton varashälyttimen?

”Kyllä. Autossa on tällainen mikroaaltosisätutka. On mahdollista, että hyönteinen autossa saa mikroaallon väreilemään tavalla, joka aktivoi hälyttimen.”

Onko tietoonne tullut aiemmin vastaavia tapauksia?

”On tullut. Jopa sisälämmitin riittää aiheuttamaan lämpöväreilyä ja aktivoimaan mikroaaltosisätutkan. Jos hälytin aktivoituun ilman muuta syytä, todennäköisin aiheuttaja on käynnistynyt sisälämmitin ja sen aiheuttama lämpöväreily auton sisällä.”

Ja myös perhonen voi aiheuttaa tätä väreilyä?

”Teknisesti on täysin mahdollista, että tällainen isokokoisempi perhonen riittää hälytyksen laukaisemiseen.”

”Tilannetta voi olla hyvin vaikea simuloida. Hälyttimen herkkyyttä voi kokeilla siten, että jää autoon, laittaa hälyttimen päälle ja liikkuu auton sisällä. Hälytin aktivoituun hyvin helposti, niin kuin sen totta kai pitääkin.”

”Usein tätä ei ole tullut vastaan, mutta muutaman kerran vuodessa tätä tapahtuu.”

Ovatko ne silloinkin olleet perhosia?

”Periaatteessa esimerkiksi auton sisällä pörräävä kärpänen voi saada sen verran väreilyä aikaan, että hälytin laukeaa. Hälyttimen ei pitäisi kuitenkaan ihan pienimmistä itikoista olla moksiskaan.”

”Selkeästi tietynlaiset hyönteisen lentoradat autossa voivat laukaista hälytyksen. Tarkempaa mekanismia tästä minulla ei ole tiedossa. Aihe on tavallaan akateemisestikin mielenkiintoinen.”

Miten hälyttimen käynnistymisen voi ehkäistä?

”Meillä on ohjeena, että kytkee hälyttimen pois päältä. Sisätutkan voi laittaa pois päältä kattopaneelissa olevasta kytkimestä.”

Ne ovat siis herkkiä laitteita.

”Ovat ja tavallaan ihan syystäkin, sillä sisätutka on viimeinen keino aktivoida hälytin, jos joku onnistuu auton sisälle pääsemään."

Tämä on siis asia, joka kannattaa muistaa, jos jättää koiran tai lapset hetkeksi autoon parkkihalliin.

”Kyllä, omistajan käsikirja kertoo, että mikäli autoon jää kotieläimiä tai ihmisiä ja ovet halutaan lukita, niin sisätilanhälytin tulee kytkeä pois päältä. Nämä ohjeet eivät aina välttämättä tavoita ihmisiä, kun opukset ovat paksuja.”