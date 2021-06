Sotungin entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka Vantaalla saa uuden ilmeen.

Sotungin vanhan kaatopaikan kunnostaminen on parhaillaan käynnissä Vantaalla. Noin kolmen hehtaarin suuruinen suoalue maisemoidaan niittymäiseksi viheralueeksi ja avataan kaikkien ulkoilijoiden käyttöön.

Entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka oli käytössä vuosina 1969–1982. Sen jälkeen kaatopaikka suljettiin peittämällä alue ohuella maakerroksella.

Kaatopaikan kunnostuksen urakoitsijana toimii Kreate oy.

Kreaten kiertotalouden ja ympäristörakentamisen johtaja Tuomo Joutsenoja kertoo, että työt valmistuvat kahdessa vaiheessa.

”Kunnostamistyöt valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä, maisemointi- ja istutustöitä tehdään ensi vuoden aikana”, Joutsenoja sanoo.

Alueesta on ajan myötä muodostunut ulkoilijoiden suosima reitti. Kunnostustöiden myötä alueesta tulee aiempaa viihtyisämpi. Alueelle on tehty myös erillinen vihersuunnitelma.

Kaatopaikalle on aikoinaan tuotu sekalaista jätettä. Osa jätteestä on noussut esiin, kun maan pintakerros on kulunut.

Joutsenojan mukaan moni kaatopaikka on aikanaan suljettu samalla tavoin.

”Siitä on aiheutunut ainakin viihtyvyyshaittaa, jos ei muuta. Vanhan kaatopaikan päälle tehdään nyt ajanmukaiset normit täyttävät rakenteet, jolloin se kunnostetaan tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi”, Joutsenoja sanoo.

Käytöstä poistetun kaatopaikan alue sijaitsee Tasakalliontien ja Nybyggetintien väliin jäävällä alueella. Sen vieressä on Flatbergetin luonnonsuojelualue, joka on osa Sipoonkorven kansallispuistoa.