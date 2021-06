Sipoonkorvessa maatuu useita autonromuja niin kansallispuistossa kuin kaupunkien omistamilla mailla. Kenen tulisi siirtää ne pois?

Jo vuosikymmenten ajan auto on saanut rauhassa maatua Sipoonkorvessa, ilman että sitä on kukaan häirinnyt. On vaikea sanoa, mikä automerkki on kyseessä, sillä ajan saatossa auto on lähes maastoutunut ympäröivään luontoon.

Auto olisi kenties saanut olla rauhassa vielä toiset 20 vuotta, ellei Vantaan kaupunki olisi rakentanut uutta siltaa ja ulkoilureittiä Sipoonkorpeen. Nyt auton jäänteet ovat ikävästi kaikkien Kuusijärveltä Bisan majalle matkaavien nähtävillä.

Auto ei ole Sipoonkorven ainut. Alueella usein retkeilevä Matias Kemppainen on etsimättä törmännyt metsässä kahteen muuhun autonromuun ja yhteen kaatopaikkaan. Häntä harmittaa, että ketään ei kiinnosta siivota autoja metsästä pois.

”Aikanaan on ollut hyväksytty kansantapa hävittää autot jättämällä ne metsään, mutta eivät ne sinne kuulu.”

Tämä katollaan oleva auto löytyy Sipoon puolelta Landbosta.

Mutta kenelle autojen siivoaminen metsästä sitten kuuluu?

”Maanomistaja vastaa alueellaan olevista sotkuista”, sanoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Joel Heino.

Sipoonkorven maat kuuluvat Helsingin, Sipoon ja Vantaan kaupungeille. Lisäksi osa alueista on yksityisomistuksessa. 2300 hehtaaria metsästä on valtion omistamaa kansallispuistoa, jonka hoidosta vastaa Metsähallitus.

Jos auto on yksityisen omistajan mailla, on sen säilytykseen vaikeampi puuttua.

”Se on vähän harmaa alue. Jokaisella lienee oikeus säilyttää autoa omalla tontillaan”, pohtii Heino.

Jos katsotaan, että auto aiheuttaa riskin ympäristölle, on tontin omistaja velvollinen toimittamaan romuajoneuvon jätehuollon piiriin. Jos auto ei ole tontin omistajan, siirron voi pyynnöstä tehdä kunta.

Ainakin yksi Kemppaisen kuvaamista autoista on Metsähallituksen hoitamassa kansallispuistossa. Joel Heino sanoo, että Metsähallituksen tavoitteena on kerätä kaikki sen tietoon tulleet romuautot pois metsästä. Aina asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen.

”Jos autot ovat olleet kauan paikoillaan, voi olla että alueelle ei enää ole edes tietä. Silloin pitää kaataa metsää ja tehdä siihen traktorin mentävä aukko.”

Kysymys on myös asioiden kiireellisyysjärjestyksestä.

”Jos auto on ollut metsässä 20 vuotta ja samaan aikaan polttopuut ovat loppuneet tulipaikalta, niin ehkä sitä autoa ei tarvitse ensimmäisenä hakea.”

Aina Metsähallitus ei myöskään ole tietoinen alueellaan olevista romuautoista. Joel Heino toivookin, että heidän alueellaan olevista hylätyistä autoista ilmoitettaisiin hänelle meiliosoitteeseen joel.heino@metsa.fi. Jos ei ole varma, kenen alueella hylätty ajoneuvo on, voi kansallispuiston rajat tarkistaa Retkikartta.fi -palvelusta.