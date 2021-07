Vantaalaisella kalliolla seisoo ruosteinen monoliitti, jonka pystyttäjää ei tiedetä – Pylvään päällä on merkillinen kuvio

Vantaan Kuusijärven savusaunojen takana on iso monoliitti, jonka alkuperästä kellään ei näytä olevan tietoa.

Vantaan Kuusijärven savusaunojen takana on kalliossa ruosteinen pylväs, jonka alkuperää ei tiedetä. Noin kolme metriä korkea mysteeritolppa on seissyt tukevasti paikoillaan vuoden alusta alkaen.

Vantaan kaupungin liikuntapaikkamestari Juha Savolainen kertoo, ettei kukaan tiedä, kuka sen on sinne pystyttänyt ja miksi.

”Se on neljällä pultilla pultattu kallioon, eikä se heilu. Ainakin toistaiseksi olemme antaneet sen olla siellä.”

Syksyllä paikalle tehdään lapsille pulkkamäki. Silloin tilannetta tarkastellaan uudestaan ja katsotaan, onko pylväs tiellä, Savolainen sanoo.

Vantaan metallitolppa on mahdollisesti osa ilmiötä, joka ihmetytti ihmisiä ympäri maailmaa viime vuoden lopulta alkaen.

Kiiltäviä metallipaaseja putkahteli kymmenittäin eri maihin eikä kukaan tuntunut tietävän, mistä ne ovat peräisin. Ensimmäinen monoliitti havaittiin Yhdysvaltain Utahin erämaassa viime vuoden marraskuussa.

Myös Suomi on saanut osansa ilmiöstä. Nurmijärvelle ilmestyi metallipylväs alkuvuodesta. Myös Savonlinnassa oli monoliitti noin viikon ajan, kunnes se katosi yhtä yllättäen kuin oli ilmestynytkin.

Kuusijärven pylväs eroaa hieman muista monoliiteista ulkonäöltään. Muut pylväät ovat kiiltäväpintaisia, kun taas Vantaan pylväs on ruosteenpunainen. Pylvään päälle on rakennettu metalleista erikoinen kuvio.

”Pylväs oli jo valmiiksi ruosteinen silloin, kun se löydettiin. Se ei ollut puhdasta metallia”, Savolainen kertoo.

Ruostepylvään päällä on erikoinen yksityiskohta.

Vieläkään ei ole saatu varmuutta siitä, mistä mystisissä metallitolpissa on kyse. Niiden on epäilty olevan markkinointikikka tai taideteos.

Kansainvälinen The Most Famous Artist -taidekollektiivi on ilmoittanut olevansa monoliittien takana, mutta asiaa ei ole saatu vahvistettua.

Varmaa on kuitenkin se, että Kuusijärven ruostepylväs kiinnostaa ihmisiä. Juha Savolainen kertoo, että ihmisiä käy säännöllisesti ihmettelemässä mystistä monoliittia.

”Aluksi ihmiset soittelivat, että missä se tolppa on. Talvella sinne muotoutui polku.”

