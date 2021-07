Vantaan Kuusijärven uimarannan alueella sattuu vaaratilanteita päivittäin. Parkkipaikoista on pulaa, ja tänä kesänä niitä on vielä normaalia vähemmän.

Vantaan Kuusijärvellä on tänä kesänä kielletty auton pysäköiminen Lahdentien varrelle. Kieltomerkistä huolimatta monet jättävät autonsa tien varrelle. Kuvan tummennukset ovat lukijan tekemiä.

Jos on tänä kesänä haikaillut uimaan Vantaan Kuusijärvelle helteisinä päivinä, on saattanut joutua ruuhkan vuoksi kääntämään ratin takaisin tulosuuntaan. Pysäköintimahdollisuuksia on alueella rajoitettu, eikä kaikille autoilijoille ole välttämättä riittänyt ruutua suositulla ulkoilualueella.

Kuusijärven virallinen parkkipaikka on usein täysi, joten moni on tottunut jättämään autonsa vanhan Lahdentien varteen pientareelle. Muutama viikko sitten paikalle on kuitenkin asetettu ajoneuvon pysäyttämisen kieltävät liikennemerkit.

Syynä on remontti, jossa rakennetaan uusi ajoliittymä Lahdentieltä Kuusijärvelle. Uusi liittymä tulee sijaitsemaan noin 300 metriä pohjoisempana nykyisestä liittymästä, joka jää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Valitettavan moni pysäköi autonsa uusista kieltomerkeistä huolimatta väärin, kertoo Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan valvontaesimies Ari Mäkinen.

”Viime viikonloppuna Lahdentiellä määrättiin kymmeniä virhemaksuja.”

Mäkisen mukaan väärin pysäköidyt autot aiheuttavat alueella haittaa ja vaaratilanteita. Näkyvyys Kuusijärven alueelta poistuttaessa on lähes olematon. Autoilija joutuu työntämään auton keulan pitkälle kaistan puolelle nähdäkseen risteävän liikenteen pientareelle virheellisesti pysäköityjen autojen takaa.

”Todistamme vaaratilanteita päivittäin. Kauhukseni joskus mietin, että pitääkö jotain oikeasti tapahtua, ennen kuin ihmiset ymmärtävät pysäköidä oikein”, Mäkinen sanoo.

Kuusijärvellä on pulaa parkkipaikoista, mikä aiheuttaa kaoottista pysäköintiä. Kuvan tummennukset ovat lukijan tekemiä.

Uimarannalla kävijät pysäköivät autojaan pysäköintialueen ajoväylille, jolloin kaksisuuntainen ajoväylä kutistuu yksisuuntaiseksi. Alueella liikkuu paljon pieniä lapsia, ja ihmiset kävelevät autojen ja rannan väliä edestakaisin. Se on aikamoinen sekamelska, Mäkinen sanoo.

Lahdentien nopeusrajoitus on laskettu 60 kilometristä tunnissa 30 kilometriin tunnissa Kuusijärven kohdalla. Rajoitusta ei Mäkisen mukaan kuitenkaan aina noudateta.

Alueella on myös henkilökunnalle merkittyjä parkkipaikkoja, joihin pysäköidään luvatta. Lisäksi osa teistä on merkitty pelastusteiksi. Pelastuslaitos on aiempina vuosina esittänyt huolensa alueella väärin pysäköidyillä autoilla tukituista teistä.

”Me voimme tilata hinausauton ja suorittaa pelastustientyhjennyksiä. Se on yksi mahdollinen toimenpide, jos mikään muu ei auta”, Mäkinen kertoo.

Kuusijärvellä autoja jätetään myös pelastustielle, jonne pysähtyminen on kielletty. Kuvan tummennukset ovat lukijan tekemiä.

Kuusijärvelle suunnitellun uuden pysäköintialueen toivotaan tuovan tulevaisuudessa helpotusta alueen kaoottiseen pysäköintiin. Uuden parkkipaikan on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Lue lisää: Vantaan Kuusijärven uimarannan ruuhkia helpotetaan rakentamalla 160 uutta pysäköinti­paikkaa

Remontissa alueelle rakennetaan 160 uutta pysäköintipaikkaa. Ari Mäkisen mukaan kyseessä on merkittävä laajennus. Kysymys kuitenkin kuuluu, kasvattaako uusi pysäköintialue jo ennestään ruuhkaisen Kuusijärven uimarannan vetovoimaa entisestään.

”Aika sillit suolassahan siellä rannalla ollaan jo nyt”, Mäkinen toteaa.

Parhaillaan käynnissä oleva liittymäremontti on osa Kuusijärven uudistusta. Tienvarsipysäköinti Lahdentiellä on remontin vuoksi kielletty, mutta Mäkisen mielestä kiellot olisivat paikassa tarpeen aina alueen turvallisuuden parantamiseksi. Pysähtyminen kieltävät liikennemerkit ovat paikoillaan ainakin tämän kesän.

Pysäköinninvalvonta ohjaa toisinaan autoilijoita moottoritien toiselle puolelle Päiväkumpuun, jos siellä on sallituilla paikoilla tilaa. Sieltä pääsee alikulkusillan kautta kävelemään Kuusijärvelle kymmenessä minuutissa.

Viime vuoden juhannusaattona autoja oli arviolta 500 metrin mittaisella matkalla tien molemmin puolin Kuusijärven risteyksen kohdalla. Autoja oli parkkeerattu myös jalkakäytävälle.

Kuusijärvi ja Vetokannas ovat Vantaan ainoat valvotut uimarannat. Ruuhkat kasvavat kesäisin vuodesta toiseen suuriksi.

Monia uimarannan käyttäjiä on ihmetyttänyt, miksi liittymäremontti on täytynyt aloittaa pahimpien ruuhkapiikkien aikaan heinäkuussa. Siihen Mäkinen ei osaa ottaa kantaa.

”Ymmärtääkseni remontin oli määrä alkaa jo aiemmin, mutta se viivästyi.”

Mäkinen kannustaa Kuusijärven kävijöitä miettimään, voisivatkohan he saapua paikalle julkisilla kulkuvälineillä tai esimerkiksi pyöräillen. Kuusijärvellä on kaupunkipyöriä, joita voi hyödyntää liikkumisessa.

”Kannattaa myös harkita, onko Kuusijärvi oikeasti ainoa paikka.”

