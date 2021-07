Korson Mikkolassa kuuluu tuntemattomasta lähteestä kovaäänistä piippausta. Satunnaisina kellonaikoina raikuvan äänen alkuperää on vaikea selvittää.

Vantaan Korsossa asukkaita kiusaa ihmeellinen ääni. Maarukankujalla on ainakin kuukauden ajan kuulunut hyvin kovaääninen piippausääni, joka koettelee asukkaita öin ja päivin.

Ilmiö on puhuttanut Korson Facebook-ryhmässä. Erään Facebook-kommentoijan mukaan piippaus kuuluu Metsolaan asti kilometrin päähän.

Eräs ääneen turhautunut on alueella asuva Teemu Kuronen. Hän arvioi, että piinapiippausta kuuluu nyt enemmän kuin kuukausi sitten.

”Se on aivan jumalattoman läpipistävä korkea PIIP PIIP PIIP”, Kuronen kuvailee.

Hän asuu aivan äänen lähteen lähettyvillä, mutta ei ole vielä vimmaisista spekulaatioista huolimatta saanut selville mistä merkillinen melu on lähtöisin.

Kurosen mielestä ääni tuntuisi tulevan läheisen parkkipaikan suunnalta. Hän ei ole saanut asiasta kuitenkaan varmuutta, koska Kuronen on kuullut ääntä parvekkeellaan, joka avautuu eri suuntaan.

Ääni ilmaantuu Kurosen mukaan aivan mielivaltaisina aikoina, eikä sen kestossakaan ole mitään järkeä.

”Joskus se soi viisi sekuntia, joskus minuutteja.”

Ääni on niin kova, että se herättää Kurosen puolisoineen keskellä yötä, jos ikkuna on auki. Ja näillä helteillä ikkunaa on pidettävä auki.

Kurosen havaintojen mukaan ääni tulee aina samasta kohdasta, joten arvailut peruuttavasta työmaa-ajoneuvosta eivät luultavasti pidä kutiaan. Muutenkin ääni on hänen arvionsa mukaan ”kymmenen kertaa kovempi” kuin mikään peruutusääni.

Modernin auton varashälyttimeltäkään ääni ei Kurosen mielestä kuulosta. Hän on pohtinut voiko ääni tulla Harley-Davidson -merkkisestä pyörästä tai muunlaisesta prätkästä, joita Maarukankujalla on pysäköitynä.

Vantaan ympäristösuunnittelija Jouni Ahtiainen ei osaa heti sanoa, onko kaupunki saanut ilmoituksia Maarukankujan mysteeristä. Ainakaan se ei ole yleisesti ympäristöpalvelujen tiedossa.

”Yksittäisillä ympäristötarkastajilla saattaa olla käsitystä tai voi olla, että jollakin on jotain historiallista tietoa asiasta, mutta näitä täytyy selvitellä”, Ahtiainen sanoo.

Ahtiaisen mukaan kyse saattaa olla moottoripyörän varashälyttimestä, jos ääni tulee parkkipaikalta.

Toinen vaihtoehto on lähellä olevan Uranuksenkujan teollisuusalue ja siellä jokin varashälytin.

Korson Facebook-ryhmässä on esitetty myös teorioita kissan- tai lepakonkarkottimesta ja talon ilmastointilaitteesta.

”Tämä on hankala melutapaus ja satunnaisuudessaan hankala selvittää. Asukkaiden aktiivisuus on tässä avainasemassa. Äänenlähteen sijaintihavainnoista tai arvailuista voi ilmoittaa meille Vantaan ympäristökeskukseen”, Ahtiainen kertoo.

Ympäristösuunnittelijan mukaan asiaa voidaan silloin helpommin lähteä tutkimaan.

Tiedätkö mistä piippauksessa on kyse? Kerro vinkkisi meille osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi

Lue myös: ”Mä olin ihan loppu”, sanoo helsinkiläismies, joka ei saa nukuttua matalien ääniaaltojen takia – Sörnäisissä on valloillaan merkillinen fysikaalinen ilmiö

Lue myös: Etelä-Helsinkiä hereillä pitävän jyrinän alkulähde saattaa olla merellä – Meluntorjunnan asiantuntija kertoo, mistä öisissä äänissä voi olla kyse