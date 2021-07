Kesähelteet kuihduttivat asukkaiden ideoiman kukkaniityn Vantaan Martinlaaksossa. ”Se on jätetty sen varaan, että ehkä jos sataa.”

Asukkaiden ideoima kukkaniitty Vantaan Martinlaakson Jokiuoman puistossa näyttää kuihtuneen pahasti kesähelteillä. Asia on herättänyt kaupunkilaisten ihmetystä sosiaalisessa mediassa.

Paikalle on istutettu keväällä ötökkäystävällinen kukkaniitty, josta kasvien poimiminen on sallittu. Niitty on toteutettu osana Vantaa kaupungin Meidän Martsari -osallistavaa budjetointia, jossa kaupunkilaiset ovat saaneet ehdottaa ja äänestää Martinlaaksoon toteutettavia hankkeita.

”Niitty näyttää siltä, että se on jätetty oman onnensa nojaan”, sanoo martinlaaksolainen Kaarina Kollin.

”Onhan kaupungilla kukkaistutuksiakin paljon ja ne kukoistavat, kun niitä hoitaa ja kastelee.”

Kollin asuu niityn lähellä ja hän on seurannut hankkeen etenemistä.

”En ole puutarhuri, mutta kyllä se pahasti siltä näyttää, ettei se lähde enää siitä kasvamaan, vaikka sinne kantaisi yötä päivää vettä.”

Jokiuomanpuiston niittyhanke on osa Vantaan kaupungin osallistuvaa budjetointia.

Niittyä on suunniteltu ja kehitetty työpajassa yhdessä asukkaiden kanssa. Hankkeelle on varattu rahaa 4 000 euroa.

”En usko, että niityn kuihtuminen johtuu ollenkaan kaupunkilaisten välinpitämättömyydestä. Asukkaiden toiveiden mukainen se ei ole.”

Kollin epäilee, että niittyä on hoidettu istutuksen jälkeen puutteellisesti.

”Se on jätetty sen varaan, että ehkä jos sataa.”

”Tosi harmi juttu. Kyllä pölyttäjät olisivat ansainneet kunnon niityn työpaikakseen.”

Kollin ehdottaa, että uusi niitty tehtäisiin Kivimäenpuistoon.

”Jokiuoman puisto on ihan kiva puisto. Monipuolisesti käytetty, mutta äärettömän huono valinta tuollaiselle kukkaniitylle. Siellä ajellaan mopoilla ja muuta.”

HS yritti tavoitella tuloksetta hankkeeseen osallistuneita Vantaan kaupungin edustajia.

Niittyjen perustaminen tarjoaa asuinpaikkoja monille hyönteisille ja tukee luonnon monimuotoisuutta.

Suomen luonnonsuojeluliiton ohjeiden mukaan niitty kannattaa perustaa kuivalle, valoisalle ja vähäravinteiselle paikalle. Ravinteikasta maaperää kannattaa köyhdyttää ennen niityn perustamista.

Kuvalla säällä niittykasvien siemenet voivat tarvita kastelua itääkseen. Muuten niitty on helppohoitoinen, ja hoidoksi riittää yksivuotisten rikkakasvien poistaminen tarpeen mukaan.