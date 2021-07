Hobby Hall avaa kesän jälkeen myymälän Tammistoon lisämyyntiä pönkittääkseen. Avajaiset myöhästyvät pandemian takia, sanoo toimitusjohtaja.

Verkkokauppayhtiö Hobby Hall on avaamassa kesän jälkeen kivijalkamyymälän Vantaan Tammistoon. Helsingin Sanomat uutisoi vuoden alussa, että liike avattaisiin jo keväällä.

Esimerkiksi keskustelualusta Jodelissa on ihmetelty, miksei Hobby Hallia kuulu tai näy.

Hobby Hall Suomen toimitusjohtaja Janne Sorakiven mukaan myymälä on rakenteilla, se vain ei näy ulospäin erityisesti.

”Siellä on seinät nyt nousseet ja rakentaminen on kiivasta. Koronatilanne on aiheuttanut epävarmuutta aikatauluihin, mutta nyt näyttäisi siltä että kesän jälkeen päästään pitämään avajaiset.”

Sorakivi kuitenkin painottaa että Hobby Hall tarkkailee sekä kaupanalan tilannetta että pandemian kehitystä, ja pyrkii avaamaan liikkeen optimaaliseen aikaan.

Sorakiven mukaan keväällä solmitut yrityskaupat eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö Mid Europa Partnersin kanssa eivät ole vaikuttaneet myymälän avautumisen viivästymiseen, pikemminkin päinvastoin.

Tarkoituksena on mahdollistaa verkkokauppaan keskittyvän Hobby Hallin asiakkaille tuotteiden kokeileminen ja näkeminen paikan päällä.

Sorakiven mukaan tulossa on verkkokauppatilausten nouto- ja palautuspiste, ja valikoimaan lisätään myös kokonaisia uusia tuoteryhmiä, kuten kauneudenhoito.

”Pyrimme palvelemaan erityisesti sellaisia asiakkaita paremmin, jotka tulevat noutamaan verkosta tehtyjä tilauksia, tarjoamaan heille lisätuotteita.”

Myymälä avataan samaiseen tilaan, jossa Hobby Hall toimi aikaisemminkin. Rakennuksessa on tällä hetkellä Stadium Outlet ja vaatekauppa Lager 157.