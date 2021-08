Flamingon takana on niin surullinen maapläntti ettei se kelpaa edes puistoksi – Vielä tylympi on paikan nimi

Kapea kaistale moottoritien vieressä on nimetty Ylijäämäksi viereisen Tasetien mukaan.

Ylijäämä on merkitty karttaan puistojen tapaan vihreällä tekstillä.

Ylijäämä. Sellainen paikka löytyy Pakkalasta, kun tarkastelee Vantaan kaupungin karttapalvelun karttaa. Ylijäämä näyttäisi asettuvan kartassa samaan kategoriaan puistojen kanssa.

Nimi on surullinen, mutta niin on totuuskin: kyseessä ei ole puisto, vaan piskuinen maaläntti moottoritien kupeessa, Sokos Hotel Flamingon tuntumassa.

”Tämä suojaviheralue on asemakaavoituksessa yli jäänyt maakaistale, joka on syntynyt Tasetietä kaavoitettaessa eikä melun takia sovellu puistoksi”, Länsi-Vantaan asemakaavoituksen aluearkkitehti Timo Kallaluoto kertoo sähköpostitse.

Suojaviheralueen nimen takana ei lopulta ole väheksyvä suhtautuminen puistoksi kelpaamattomaan alueeseen. Se selviää, kun tarkastelee aluetta laajemmin.

Alueen nimien aihepiiri on verotus. On Tasetie, Valuuttakatu, Manttaalitie ja Perintötie. Ylijäämäkin on taloustermi, eikä viittaa mihin tahansa ylimääräiseen.

Pakkalan sekä Veromiehen kaupunginosat ovat kumpikin kuuluneet Veromiehenkylään, ruotsiksi Skattmansby.

”Nykyisen nimensä Skattmansby lienee saanut, kun kylään muutti verottaja”, Kallaluoto kertoo.

Epäselväksi jää, miksi maakaistale on erikseen merkitty karttaan.