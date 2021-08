Tikkurilassa kauppakeskus Dixiä vastapäätä olevan 50-luvun asuin­kerros­talon pihalla on sumppu autoja kellonaikaan katsomatta. Valtaosa luvattomasti pysäköivistä on ruokalähettejä.

Tikkurilan Kassatalon asuinkerrostalon piha-alueelle pysäköidään säännöistä välittämättä. Kuva on otettu perjantai-iltapäivänä vain tuntia ennen pahimman ruuhka-ajan alkua. Ruuhka ajoittuu yleensä kello 17-20 välille, jolloin myös pelastustie on tukossa luvatta pysäköidyistä autoista.

Kun Tikkurilan juna-asemalta ja kauppakeskus Dixistä astuu ruuhka-aikana ulos, törmää usein hämmentävään näkyyn.

Dixin pääsisäänkäyntiä vastapäätä olevan asuinkerrostalon, asunto-osakeyhtiö Tikkurilan Kassatalon, piha-alueesta on nimittäin tullut luvaton pysäköintipaikka.

Pahimpina ruuhka-aikoina ahtaalle piha-alueelle sulloutuu autoja arviolta kymmen­kunta, ehkä enemmänkin. Autosumppu on usein niin tiivis, ettei siitä pääse läpi taitavakaan autoilija.

Suurin ongelma on kuitenkin se, että pysäköinti tapahtuu luvatta asuinkerrostalon piha-alueelle.

Asunto-osakeyhtiö Tikkurilan Kassatalon hallituksen puheenjohtaja Jari Porthén on tuskallisen tietoinen ongelmasta.

Suurin osa piha-alueelle ajavista on Porthénin ja kerrostalon asukkaiden havaintojen mukaan ruokalähettejä.

”He istuvat autoissaan odottamassa tilauksia lähialueiden ravintoloista, joita Dixissä ja sen lähistöllä riittää.”

Autopaikan vuokranneiden kannalta ongelma on todellinen: pihalle on hankala pysäköidä, sillä se on muhkurainen, ahdas ja reunoiltaan metsämäinen hiekka­pohjainen kenttä.

Piha-alueella on vuokrattavia, merkittyjä auto­paikkoja vain neljä. Merkittyjen paikkojen lisäksi taloyhtiö vuokraa pysäköinti­paikkoja, jolloin autoilija saa pysäköintiin oikeuttavan tunnuksen.

”Oman autopaikan vuokranneetkin joutuvat käyttämään luovuutta ja venkslaamaan autojensa kanssa, jotta saavat ne pysäköityä. Kun siihen vielä lisätään nämä luvattomasti piha-aluetta pysäköintipaikkana käyttävät, tulee melko kädetön olo.”

Ilmiö huolestuttaa luonnollisesti myös kerrostalossa asuvia.

”Totta kai he harmittelevat, että pysäköinti on aikamoista ja villiä.”

Sen lisäksi, että omalle, merkitylle pysäköinti­paikalle ei välttämättä pääse lainkaan, luvaton pysäköinti aiheuttaa myös huomattavan turvallisuus­riskin, koska pelastustie on usein täynnä sille kuulumattomia autoja.

Taloyhtiö maksaa piha-alueen pysäköinnin­valvonnasta yksityiselle pysäköinti­firmalle, mutta sekään ei ole osoittautunut kovin toimivaksi ratkaisuksi.

”On tapauksia, joissa kuljettaja istuu autossa ja näkee, että pysäköinninvalvoja on tulossa. Siitä kuluu ehkä kymmenen sekuntia ja kuljettaja on kaasuttanut tiehensä”, Porthén kertoo.

Osa kuljettajista pitää autoaan käynnissä samalla, kun vaihtaa kuulumisia viereisen auton kuljettajan kanssa.

On niitäkin, jotka ajavat taloyhtiön pihaan odottamaan juna-asemalta saapuvia matkustajia.

”Ne ovat harvassa. Merkittävimmän ryhmän muodostavat lähetit autoineen.”

Porthén vertaa ruokalähetti-ilmiötä suurten kaupunkien sähkö­potku­lautojen suosion kasvuun.

”On muodostunut uudenlainen kulttuuri, mutta sen pelisäännöt ovat vielä hukassa. Toisaalta ymmärrän ruoka­lähettien paineen. Alalla ei ymmärtääkseni pääse helposti koville tai edes kohtuullisille tienesteille. Se on kovaa peliä, jossa nopeimmat voittavat keikan.”

Ilmiöön olisi kaikesta huolimatta puututtava, sanoo Porthén.

Ongelma ei rajaudu pelkästään Kassatalon asuinkerrostalon piha-alueelle.

Pihaa rajaa Ratatien puolella vihreä metalliaita. Sen edustalla on viheralueeksi luokiteltava kapea kaistale. Siihenkin pysäköidään, vaikka sekään ei ole luvallinen pysäköintipaikka.

Kaistaleelle mahtuu kaksi tai kolme autoa kerrallaan.

”Sen valvonta kuuluu kaupungille, me emme taloyhtiönä puutu siihen”, sanoo Porthén.

Ratatiellä Dixin vierustalla on lisäksi kymmenkunta kadunsuuntaista, lyhytaikaiseen, 15–30 minuutin mittaiseen pysäköintiin tarkoitettua paikkaa.

”Myös ne ovat ruokalähettien käytössä, vaikka niiden tarkoituksena lienee se, että autolla pääsee viemään tai hakemaan junamatkustajia”, Porthén kertoo.

HS Vantaa kirjoitti vastikään samantyyppisestä ongelmasta Myyrmäen Toteemi­aukiolla. Sinnekin pysäköidään jatkuvasti luvatta.

Asunto-osakeyhtiö Tikkurilan Kassatalon asuinkerrostalossa on Porthénin mukaansa ylipäätään ”väliaikaisuuden tunnelma”. Se on omiaan aiheuttamaan asukkaissa epävarmuutta.

HS Vantaa kirjoitti Kassatalon kiinteistöjen, liikerakennus Kassantalon sekä asuin­kerrostalon, ahdingosta joulukuussa. Omistajat itse haluaisivat purkaa huono­kuntoiset ja rapistuneet rakennukset, mutta hankkeelle ei ole vieläkään näytetty vihreää valoa.

”Sama väliaikaisuuden tunnelma on kestänyt viimeiset 20 vuotta. Halutaan, että kaavoitus saadaan kuntoon, ja halutaan nopea ratkaisu tilanteeseen. Sellaista ei vain ole vieläkään tullut”, Porthén kertoo.

Porthénilla on eräs ajatus, jolla ainakin osa ongelmasta, ruokalähettien pysäköinnistä, saattaisi ratketa.

Kauppakeskus Dixissä on nimittäin luvallisia pysäköintipaikkoja. Ne ovat Porthénin tietojen mukaan vajaalla käytöllä, mutta niille pysäköinti kuitenkin maksaa.

”Olen pyöritellyt ajatusta siitä, voisiko Dixi ehkä varata ruokaläheteille pysäköinti­laitoksestaan tietyn määrän autopaikkoja, joita kuljettajat voisivat käyttää. Se voisi olla kuljettajienkin kannalta toimiva vaihtoehto”, Porthén sanoo.