Suihkulähde on ollut rikki 1980-luvulta asti Myyrmäessä – ”Teoksen kunnostus ei tule ihan vuoden sisällä tapahtumaan”

Myyrmäen Toteemiaukion suihkulähteessä ei virtaa vesi eivätkä valot toimi. Tilanteeseen ei ole ainakaan lähivuosina luvassa muutosta.

Myyrmäen Toteemiaukiolla on suihkulähde, jossa ei vesi ole virrannut vuosiin.

Suihkulähteen nimi on Aallot. Teoksen on suunnitellut Veikko Eskolin-Esk, ja se on valmistunut vuonna 1975. Sen lahjoitti Vantaan kaupungille Myyrmäen keskustan rakennuttajan sopimuskumppani, vuorineuvos Armas Puolimatka.

Teoksessa on tiiliaineksesta muurattu allas. Sen yläpuolella on teräskaaret, jotka mukailevat altaan muotoa.

Suihkulähteen ympärillä on suurikokoisia luonnonkiviä. Valaistus on suunniteltu siten, että pimeällä suihkuava vesi muodostaa teoksen ylle värikkäät spektrit.

Vantaalainen Jorma Partanen muistelee, että suihkulähteen valot ovat olleet hajalla jo 1980-luvulta lähtien. Vesi ei ole virrannut noin kymmeneen vuoteen.

”Vantaan kaupungilla ei ole ollut varaa korjauttaa niitä”, hän sanoo.

”Olen kymmenen vuoden aikana ollut useita kertoja yhteydessä Vantaan taidemuseon vastaaviin henkilöihin, kun he ovat vaihtuneet.”

HS Vantaa kertoi aiemmin Toteemiaukiolla tapahtuvasta laittomasta pysäköinnistä.

Partasen mukaan kaupungin edustajat ovat aiemmin kertoneet hänelle, että suihkulähde on saavuttanut elinkaarensa pään. Hän on asunut Vantaalla vuosikymmeniä.

”Huvitti, kun sanottiin, että on saavuttanut elinkaarensa pään. Odotan mielenkiinnolla, kun Havis Amanda saavuttaa elinkaarensa pään.”

”Kun taideteos toimi, yksikään lapsiperhe ei päässyt siitä ohi pysähtymättä. Se on rakennettu sillä tavalla, että vesikaaret jopa sallivat kiipeilyn. Lapset viihtyivät siinä erittäin hyvin. Kaikki aikuiset, joiden kanssa olen jutellut asiasta, ovat katkeria siitä, ettei sitä ole pidetty toiminnassa.”

Partasen mielestä suihkulähteen kunnossapito on ollut puutteellista, minkä vuoksi se hajosi.

”Ilmeisesti taideteosta hankittaessa ei ole ymmärretty, että tällaiset taideteokset, joissa on mekaanista toimintaa, vaativat tietyn määrän kunnossapitoa.”

Vantaan taidemuseon julkisen taiteen kuraattori Anne Kaarna-Suomi kertoo, että teoksen kunnostamisesta on käyty keskusteluja. Mitään päätöksiä kunnostuksesta ei kuitenkaan vielä ole tehty.

Teoksen kunnossapidosta vastaa Vantaan kaupungin katujen ja puistoalueiden palvelualue.

”Kunnossapitopuolella suunnitellaan, että rakennustoimien yhteydessä teos tullaan kunnostamaan.”

”Pohdinnassa tulee varmasti myös olemaan vesi. Teokset, joissa on vettä ja pumppu, joutuvat usein ilkivallan kohteeksi, ja sinne päätyy jokainen kivenmurikka ja lehti. Tällaisen vesiaiheen kunnossapito joka tapauksessa maksaa paljon.”

Kaarna-Suomi kertoo, että Myyrmäessä läheisellä Paalutorilla tehdään parhaillaan räjäytystöitä ja rakennustyöt alueella käynnistyvät laajemmin syksyllä.

”Teoksen kunnostus ei tule ihan vuoden sisällä tapahtumaan.”