Kuninkaantien korjaus siirtyy todennäköisesti vuoteen 2025. Syy korjausten lykkääntymiselle on rahanpuute.

Kuninkaantien pätkä Hommaksentieltä itään näyttää siltä kuin sitä olisi kohdannut maanjäristys. Puolet tiestä on sortunut pois ja sitä ympäröivät aidat. Hommaksentien ja Kuninkaantien suunnassa ajon estävät isot betoniporsaat.

Tie on ollut poikki jo vuosia, eikä muutosta ole näköpiirissä.

”Korjaus voisi olla mahdollinen ehkä vuonna 2025”, arvelee Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin.

Syy korjausten lykkääntymiselle on se tavallinen: raha. Vaikka aiemmin tehdyt kalliimmat suunnitelmat on jo haudattu pöytälaatikkoon, on valmiina olevien uusien suunnitelmien hinta yhä 1,1 miljoonaa euroa. Se on vähäisessä käytössä olevalle tielle liian paljon Vantaan nykyisessä taloustilanteessa.

Tietä ei kuitenkaan saada tehtyä halvemmalla, sillä se on aikanaan perustettu savimaalle, liian lähelle jokea.

”Fiksuinta olisi siirtää koko tie uuteen paikkaan mäen päälle, mutta sitä ei nyt voi tehdä”, toteaa Westlin.

Kuninkaantie on vanha postireitti ja sitä pitkin ovat aikanaan matkustaneet ainakin kuninkaat Kustaa III ja Kustaa Vaasa.

