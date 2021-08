Rinnaltaan ja hännältään valkoinen geenimutaatio on elänyt lähimetsissä vuosien, ehkä jopa vuosisatojen ajan.

Korson puissa on pitkään esiintynyt oravia, joilla on poikkeuksellinen suojaväritys.

Kun Miikka Lankinen astui aamulla ulos kotoaan, hän näki pihakaiteella istuvan oravan, jolla oli valkoinen rinta ja valkoinen häntä. Hetken hän mietti, pitäisikö mennä takaisin nukkumaan.

”Luulin näkeväni näkyjä. Ajattelin, että olikohan takana liian rankka kesäloma. Mutta valokuva on todisteena”, Lankinen kertoo.

Ja niin se on. Kuvassa orava on jo paennut Lankista aidalta puuhun, mutta eläimen väritys on yhä sama: rinta on valkoinen kuin oravalla olisi leipurin essu yllään, mutta mikä selittää valkoisen hännän?

Lankinen esitti oman arvelunsa sosiaalisessa mediassa: ”Onko tää kaveri ollut jonkun aidanmaalaustalkoissa”, hän kysyi kuvan kera Facebookin Korso-ryhmässä.

”Valkohäntäorava” oli lajina Haikaratiellä Korsossa asuvalle Miikka Lankiselle uusi ja ainutkertainen tuttavuus. Tuon koommin hän ei ole oravaa tavannut, mutta Korso-ryhmän kommenteista käy ilmi, että monet ovat.

Kyseiset geenimutaatiot ovat hämmentäneet ja ilahduttaneet korsolaisia jo vuosien ajan. ”Ne ovat pyörineet täällä myös edellisinä vuosina. Jotkut arvelevat, että tämä yksilö on niiden jälkeläinen”, Lankinen arvelee.

He arvelevat mahdollisesti aivan oikein: kyse on geenimuunnoksesta, joka saattaa periytyä jälkeläiselle. Muunnoksia esiintyy yleisemminkin eläimillä, ja niitä on todennäköisesti tavattu kymmenien, kenties satojen vuosien ajan.

Jotkut syöttävät oravia. Siihen Lankinen ei ole ryhtynyt. Eikä hän edes ole alkanut kytätä aamuisin, näkyisikö vierailijaa uudelleen.

”En syötä. Ei ole myöskään myöhemmin pistänyt silmään. Mutta kyllä tällä seudulla on paljonkin tätä oravatouhua.”

Valkoinen väritys ei ole oravan näkökulmasta katsoen suotuisa. Tavanomainen oranssinruskea tarjoaa esimerkiksi mäntypuuta vasten paremman suojan petolinnun katseelta.

Ilman valkoista orava tuskin olisi Lankisenkaan silmään tarttunut.