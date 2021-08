Auto on keräilyharvinaisuus, jonka parissa kansanedustaja Hussein al-Taee kertoo rentoutuvansa.

Kansanedustajan ja Vantaan kaupungin­valtuutetun Hussein al-Taeen (sd) auto varastettiin hänen mukaansa Länsi-Vantaan Myyrmäestä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Kyseessä on keräilyharvinaisuus: vanha BMW 520 vuodelta 1989.

Auto ei ole al-Taeelle liikkumisen kannalta välttämätön, mutta muussa mielessä kyllä.

”Meidän perheauto on ekologinen pieni hybridiauto. Tämä on tällainen kesä- ja harrastusauto, vähän niin kuin puutarha jollekin puutarha­harrastajalle”, al-Taee selittää.

Musta BMW on siis ensisijaisesti eräänlainen terapiaprojekti, al-Taee kertoo. Siihen on kuitenkin uponnut myös rahaa silloin, kun sitä on ollut, tai kun autoon on sattunut löytymään alkuperäisiä BMW:n osia.

autoVaras vaikuttaa kansanedustajan mukaan toimineen varsin määrätietoisesti.

Al-Taee oli ehtinyt juuri tuoda auton kotiin katsastuksesta, kun siitä loppui akku. Auto jäi pihalle odottamaan kyytiä korjaamoon. Tämä tarkoittaa sitä, että varkaan on täytynyt ladata auton akku ennen liikkeelle lähtöä.

Myös auton mallin on täytynyt olla tuttu. Kyseisessä mallissa akku nimittäin sijaitsee poikkeuksellisesti matkustajan takapenkin alla. Akun irrottamiseksi on irrotettava koko takapenkki, al-Taee kertoo.

Myös al-Taeen ystävän hieman uudempi BMW on juuri varastettu Länsi-Vantaan Kivistöstä, al-Taee kertoo.

Toistaiseksi kummastakaan autosta ei ole kuulunut mitään. Poliisi kuitenkin tietää etsiä al-Taeen autoa, kansanedustaja kertoo.

Sen katoaminen surettaa, mutta niin surettaa Vantaan turvallisuuskin, ainakin al-Taeeta.

”Juuri ajattelin, että mitä kaikkea täällä Vantaalla pitäisi tehdä toisin, että tällainen vähenisi. Ei vain siksi, että saisin oman autoni takaisin, vaan siksi, että kaikilla olisi turvallinen olo.”

Mutta kyllä hän myös haluaa oman autonsa takaisin.

”Jos palautat autoni tankki täynnä, ilman naarmun naarmua ja täysin kunnossa, niin en vaadi sinulle henkilökohtaisesti rangaistusta”, al-Taee vetoaa varkaaseen Facebookissa.

”Kanssa-autoharrastajat varmasti tuntevat tuskani.”