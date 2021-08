Vantaan rikosilmoitusten vastaanottopiste sijaitsee 1. syyskuuta alkaen Tikkurilassa.

Vantaalla rikosilmoituksen voi syyskuusta alkaen tehdä poliisin toimipisteellä Tikkurilassa.

Tähän asti ilmoituksen tekemistä varten on täytynyt matkustaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle, sillä poliisin rikosilmoitusten vastaanottopiste on sijainnut lentoaseman läheisyydessä osoitteessa Rahtitie 1.

Uudessa toimipisteessä osoitteessa Ratatie 11 C palvelee rikosilmoitusten vastaanottopisteen lisäksi poliisin lupapalvelut. Tikkurilan toimipiste on poliisin mukaan osoittautunut liikenneyhteyksiltään keskeiseksi paikaksi, jonne asiakkaiden on helppo saapua.

Toimipiste sijaitsee asemarakennuksen eteläpäädyssä kuudennessa kerroksessa.

Rikosilmoitusten vastaanottopisteillä voi tehdä rikosilmoituksia kiireettömistä rikoksista. Poliisi kuitenkin suosittelee tekemään kiireettömän rikosilmoituksen poliisin nettisivuilla osoitteessa poliisi.fi.

Kiireellisissä asioissa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Sellaisesta on kyse, jos esimerkiksi jonkun henki tai terveys on uhattuna tai rikos tapahtuu paraikaa.

Löytötavaroita voi edelleen jättää sekä Tikkurilan että lentoaseman toimipisteeseen, mutta niitä voi noutaa ainoastaan lentoaseman läheisyydestä Rahtitieltä.

Kaikkien poliisien palvelupisteiden aukioloajat löytyvät osoitteesta poliisi.fi.