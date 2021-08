Kauppakeskus Dixissä sijaitsevan S-market Tikkurilan kadunvarsimainoksiin jäi ikävä kirjoitusvirhe, jonka voi tulkita monella tapaa.

”S-Market Tikkkurila. Herkullista helpotusta arkeen. Ihan lähelläsi.”

S-market Tikkurilan kadunvarsimainokseen livahtanut ylimääräinen k-kirjain riitti herättämään hilpeyttä Facebook-ryhmä Vantaan Puskaradion jäsenissä.

Ryhmässä sunnuntaina julkaistun kuvan alle kerääntyi nopeasti jäsenten reaktioita ja kommentteja.

Keskustelijat pohtivat muun muassa, onko kyseessä taktinen oivallus, jolla päivittäistavarakauppa saa lisää näkyvyyttä itselleen.

”Väärin kirjoitettuna se jää paremmin ihmisten mieleen. Saa hyvälle tuulelle ja alitajunta muistaa tuon ja S-marketin siinä yhteydessä”, joku kirjoitti.

Moni piti mainosta onnistuneena, osa taas huomasi mainoksessa ikävän viittauksen yhdysvaltalaiseen Ku Klux Klan -äärioikeistojärjestöön.

”Liikkuukohan tuolla henkilökunta sellaiset valkoiset lakanat päällä?”, joku mietti.

Viestinnän projektipäällikkö Iiro Isoaho HOK-Elannon markkinoinnista ja viestinnästä pahoittelee ulkomainokseen päätynyttä kirjoitusvirhettä.

”Siinä on käynyt inhimillinen moka. Mainonnantuotannossa on tapahtunut valitettava kirjoitusvirhe, jossa kolmas k-kirjain on lipsahtanut ulkomainoksen pintaan”, Isoaho kertoo.

Asiaa on selvitetty HOK-Elannossa sisäisesti.

”Kyse on silkasta inhimillisestä virheestä, ei sen kummemmasta. Se huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun aloimme saada palautetta asiasta.”

Isoaho painottaa, että kampanjassa ei ollut kyseessä myöskään kirjoitusvirheen käyttäminen mainonnan tehokeinona.

”Sellaista kulmaa ei haettu, että yrittäisimme saada sillä tavoin tunnistettavuutta Tikkurilan S-marketille. Asia on käyty meillä läpi, jotta pystymme jatkossa välttymään vastaavilta tilanteilta”, Isoaho sanoo.

Kyse on ollut vain yksittäistä S-marketia koskevasta kampanjasta, ei esimerkiksi koko market-ketjua.

”Kampanjan ulkomainoksia on ollut muun muassa bussipysäkeillä. Mainoskampanja kohdistettiin myymälän läheisyyteen marketin lähialueille, joten maantieteellisesti kovin laajalla alueella näitä mainoksia ei ollutkaan”, kertoo Isoaho.

9. elokuuta alkanut kampanja päättyi sunnuntaina 22. elokuuta, joten mainoksia ei ole enää katujen varsilla edes Tikkurilassa.