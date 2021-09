Main ContentPlaceholder

1970-luvulla vallitsi kammottava autoilukulttuuri, josta pieni osa on säilynyt tähän päivään – Onnettomuustutkija Juha Nuutinen kertoo, mitä yksityiskohdat kuolonkolarien tapahtumapaikoilta kertovat nykymenosta Suomen teillä

Vantaan Korsossa asuva Juha Nuutinen on tehnyt kenttätyötä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa 30 vuotta. Nyt hän kertoo, millaista työ on, kun onnettomuuspaikalla vastassa on usein vainaja.

Korsossa asuvalla Juha Nuutisella on kymmenien vuosien kokemus liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan kenttätyöstä.

Vantaan Korsossa, Mikkolan ja Matarin välillä, on alkusyksystä idyllistä. Omakotitaloalueen rauha on helppo aistia. Täällä asuu myös liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan kuuluva Juha Nuutinen. Omakotitaloalueen rauha on tervetullutta vastapainoa Nuutisen työlle. Hän kuuluu nimittäin niihin tutkijalautakunnan jäseniin, jotka hälytetään onnettomuuspaikalle pika-aikataululla silloin, kun kyseessä on kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.