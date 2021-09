Arkkitehtuuritoimisto Oopeaalta on nimekkäässä kilpailussa kaksi kohdetta pääkaupunkiseudulta. Toinen niistä on Tikkurilan uusi kirkko.

Tammikuussa 2021 avattu Tikkurilan kirkko on päässyt arvostetun arkkitehtuurikilpailun ehdokaslistalle.

Mies van der Rohe -palkinto myönnetään joka toinen vuosi korkeatasoiselle eurooppalaiselle nykyarkkitehtuurikohteelle. Euroopan unionin rahoittama palkinto nostaa esille arkkitehtuurin yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta.

Tikkurilan kirkon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Oopeaa. Projekti on ollut poikkeuksellinen, sillä kirkon kanssa samaan kortteliin on rakennettu noin 300 asuntoa.

”Kokonaisuus muodostaa aika uudenlaisen tulkinnan kirkosta keskellä kylää”, kertoo professori, Oopeaan arkkitehti Anssi Lassila.

Mies van der Rohe -palkinnosta kilpailee Suomessa kymmenen kohdetta. Ehdokaslistalle ovat päässeet mukaan muun muassa Jätkäsaaren peruskoulu, Helsinki Biennaali -paviljonki ja Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus.

Yhteensä kilpailun voitosta taistelee 532 kohdetta.

”Onhan Mies van der Rohe Euroopan mittakaavassa kova palkinto. Ehdokkuuskin on hieno asia”, kertoo Anssi Lassila.

Oopeaalta on ehdokaslistalla kaksi kohdetta, joista toinen sijaitsee Espoossa.

”Tikkurilan tapauksessa kyse on tietysti yhteistyöstä ja pitkän työstämisen tuloksesta.”

Anssi Lassila on ollut urallaan menestyksekäs ja palkittu arkkitehti. Hänelle on myönnetty aikaisemmin muun muassa arkkitehtuurin valtionpalkinto sekä Alfred Kordelinin palkinto.

”Ei töitä palkintojen takia tehdä”, Lassila sanoo.

”Teemme tätä tilaajille ja käyttäjille. Haluamme tehdä ihmisille parempaa ympäristöä.”

Mies van der Rohe -kilpailun voittaja saa 60 000 euroa. Palkinnon voittaja julistetaan huhtikuussa 2022.

