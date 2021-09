Harvinainen kahdeksan­kulmainen talo tuli myyntiin Vantaalla – Kyseessä on niin outo näky, että turistit luulevat kodin olevan nähtävyys

Mutteritalona tunnettu historiallinen rakennus tulee myyntiin Håkansbölen kartanon mailla. Siinä on asunut vuosikymmeniä sama perhe, joka muuttaa pois haikein mielin.

Mutteritalo on ollut saman perheen omistuksessa yli kolmekymmentä vuotta. Nyt harvinainen kahdeksankulmainen talo on myynnissä.

Nyt on erikoista. Sana uniikki on kokenut aikamoisen inflaation, mutta tässä tapauksessa se on paikallaan.

Håkansbölen kartanon vieressä myyntiin on tullut Vantaan, ja todennäköisesti koko Suomen, ainoa kahdeksankulmainen omakotitalo. Ja vaikka oktagonimuoto on erikoinen, vielä erikoisempi on talon historia.

Mutteritalona tunnettu rakennus tehtiin aikanaan Ruotsin kuningas Kustaa III:n ensimmäisen Suomen-vierailun kunniaksi.

Vuonna 1775 Kustaa III ratsasti Helsingistä Porvooseen. Koska matkanteko hevoskärryissä huonoilla teillä oli hidasta, yöpyi Kustaa tutun porvarismiehen, äveriään Johan Sederholmin luona. Makuupaikka kuninkaalle löytyi yhdestä Håkansbölen kartanon torpasta.

Kuninkaallinen yöpyjä teki isäntäväkeen niin suuren vaikutuksen, että myöhemmin hänen kunniakseen tiluksille rakennettiin muistorakennus, Mutteritalo. Tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa.

Kukaan ei enää tiedä asiasta varmasti, mutta luultavasti alkuperäinen muistorakennus oli yksikerroksinen huvimaja.

Vantaan kaupunginmuseon tietojen mukaan kartanon omistajan, Anders Lorentz Munsterhjelmin, lapset yöpyivät rakennuksessa 1800-luvun puolivälissä. Huvimaja onkin luultavasti muutettu asuttavaksi joskus niillä main.

1930-luvulla huvimaja on muokattu kaksikerroksiseksi. Jossain vaiheessa se jaettiin kahdeksi erilliseksi asuinhuoneistoksi.

Taloon kuuluvassa entisessä tallissa on nykyisin sauna ja kesähuone.

Nykyisessä Mutteritalossa on vielä jäljellä alkuperäisestä huvimajasta muutamia hirsiä, vaikka rakennus on palanut kahdesti. Ensimmäisen kerran se paloi osittain 1930-luvulla. Uudestaan se paloi vuonna 1988.

Kun tulipalo syttyi, oli nuori Kimmo Löfman juuri tehnyt vuokrasopimuksen Mutteritalon toisen asunnon vuokraamisesta Håkansbölen kartanon omistajien, Sanmarkien, kanssa.

”Nykyisessä kahvilarakennuksessa asunut pehtoorin tytär soitti, että nyt se palaa! En ollut vielä ehtinyt muuttaa sinne, kun se jo paloi.”

Löfmanin onneksi palo saatiin hallintaan ja vaurioita tuli vain sisäosiin.

Palo sai todennäköisesti alkunsa sähköjohdoista.

”Sen aikaiset sähköjohdot olivat kangaspäällysteisiä, ja ne oli vedetty pintavetoina. Ilmeisesti jokin kipinä sytytti talon, kun sähkölaitos laittoi virrat päälle.”

Talon omistaja Kimmo Löfman on kunnostanut kylmillään olleen yläkerran asumiskäyttöön.

Palosta seurasi se onni, että kahden asuinhuoneiston talosta päätettiin tehdä yhden perheen talo. Löfman sai vuokrata koko peruskorjatun Mutteritalon itselleen.

Talosta tuli Löfmanien oma vuonna 2007, kun Vantaan kaupunki myi rakennuksen heille. Kaupunki oli ostanut Håkansbölen kartanon rakennuksineen Sanmarkeilta muutamaa vuotta aiemmin.

Löfman oli remontoinut taloa ja kunnostanut sen 2 397 neliömetrin tonttia jo aiemminkin, mutta perheen kasvun myötä talossa uusittiin melkein kaikki.

”Teimme valtavasti remonttia. Muutimme muun mussa kylmän yläkerran asuttavaksi, uusimme vessat, kylpyhuoneen ja keittiön ja rakensimme vanhaan talliin kesähuoneen”, kertoo Löfman.

Tallissa on kesähuoneen lisäksi sauna. Lisäksi taloon kuuluu 1900-luvun alussa rakennettu kasvihuone.

”Ilmeisesti kasvihuone on ollut Suomen ensimmäinen lämmitetty kasvihuone. Se on suojeltu, kuten muutkin rakennukset.”

Nykyisin talossa on 130 neliötä asuinpinta-alaa.

Talon kasvihuone on rakennettu 1900-luvun alussa ja on nykyisin suojeltu.

Löfmanit myyvät talon elämäntilanteen muuttumisen vuoksi.

Kimmo Löfmanille muutto on haikea. Kyseessä on muutto pois ensimmäisestä omasta asunnosta. Löfman ehti asua Mutteritalossa yli 30 vuotta.

”Ei tällaista tule toista. En ole törmännyt yhteenkään toiseen kahdeksankulmaiseen taloon.”

Ei ole moni muukaan, ja niinpä Löfmanit saivat aikanaan tottua kuvia ottaviin vieraisiin. Jos kartanolla oli jokin tapahtuma, pihalle pyyhälsi silloin tällöin myös ihmisiä, jotka luulivat talon olevan kahvila. Löfmanin nokkelat lapset, kaksi poikaa, huomasivat tässä markkinaraon.

”Joskus 8- ja 10-vuotiaina he myivät pihalla limsaa ja pullia tapahtumien aikaan. Saivat hyvät viikkorahat.”

Nyt limsanmyyjät ovat jo muuttaneet omilleen, ja pian talosta lähtee myös isäntä.

”On ollut suuri kunnia asua ja kasvattaa lapsensa näin historiallisessa ympäristössä.”