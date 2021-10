Rähjäiseksi ehtineen Koivutorin ostarin kunnostustyöt aloitettiin loppukesästä. Valtaosa töistä saataneen valmiiksi syksyn aikana.

Vihdoinkin Vantaan Koivutorilla tapahtuu!

Koivukylässä sijaitsevan ostarin yhteydessä sijaitseva, vuonna 1985 valmistunut aukio on ehtinyt vuosien aikana huonoon kuntoon, mutta nyt se saa uuden ilmeen.

Työt ovat itse asiassa jo melko hyvällä mallilla.

”Oli jo aikakin”, Koivutorin halki syyskuun lopun arki-iltapäivänä kulkenut Anne Lepistö sanoi.

Koivutorin kunnostustyöalue on suljettu työmaa-aidoin.

Lepistö kertoi, ettei kulje ostarin alueella mielellään.

”Ei tänne tee mieli tulla. Ympäristö on ollut rauhaton, ränsistynyt ja epäviihtyisä. Asioin muualla, Koivukylän S-marketissa tai Citymarketissa. Ei minulla ole tänne usein asiaakaan, asun itse Asolan puolella”, hän sanoi.

Lepistön mukaan erityisen epäviihtyisän ostarista tekee ”tietty ostarilla aamusta iltaan viihtyvä porukka”.

HS Vantaa kertoi viime vuoden kesäkuussa, että rähjäiseen kuntoon päässyttä Koivutoria on luvattu uudistaa jo vuosia sitten, mutta konkreettisiin toimenpiteisiin ei ole aiemmin ryhdytty.

HS Vantaa uutisoi tammikuussa myös Koivutorin liikenneongelmista: aukion läpi ajetaan autoilla surutta, ja aukiolle myös pysäköidään kielloista huolimatta.

Koivutorilla toimii tällä hetkellä R-kioski, joitakin olutkuppiloita sekä etnisiä ruokakauppoja ja -ravintoloita.

Muutama liiketila on tyhjillään.

Kirjasto muutti kauppakeskus Koivukeskukseen radan toiselle puolelle jo syksyllä 2019. Kirjaston on tarkoitus olla kauppakeskuksessa vain väliaikaisesti, sillä kaupunki alkaa myöhemmin rakentaa uutta kirjastorakennusta.

Ostarin yläkerroksessa on asukastila, joka on aktiivisessa käytössä myös remontin aikana.

Toriaukio on suljettu työmaa-aidoin töiden ajaksi.

Korson Kulomäessä asuva Gunilla Korhonen oli menossa tytärtensä Wilman, 4, ja Mathildan, 2, kanssa syömään ostarilla sijaitsevaan intialaiseen ravintola Minoon.

”Koivutorilla tulee joskus käytyä, sillä tytöt käyvät ruotsinkielistä päiväkotia tässä lähistöllä. Tässä on monta hyvää ja edullista ruokapaikkaa”, Korhonen kertoi.

Hänen mukaansa kunnostustyöt ovat odotettu piristys.

”Vaikka aikuinen ehkä ajattelee, että tori on ankea, lapsille täällä on ollut paljon näkemistä. Esimerkiksi meidän perheen tyttöjen mielestä torin portaat ovat aivan huikeat, samoin pieni näköalahissi, joka tosin nyt on poissa käytöstä”, Korhonen sanoi.

Joulun alla aukiota on koristanut suuri joulukuusi. Sekin on Korhosen mukaan ollut elämys etenkin lapsille, samoin ostarin kirjasto.

Toisin kuin Vantaan kaupungin Koivutorille pystyttämissä työmaatauluissa kerrotaan, työt viivästyvät, eikä valmista tule vielä lokakuun aikana.

”Hyvä, että tämä korjataan nyt kunnolla”, kertoi Korhonen.

Projektisuunnittelija Seija Tulonen Vantaan kaupungilta kertoi, että asukkaiden toiveita kuunneltiin jo runsas vuosi sitten, hyvissä ajoin ennen Koivutorin kunnostuksen aloittamista.

”Keskusteluissa tuli ilmi, että tietyt asiat koettiin turvattomiksi. Esimerkiksi valaistuksessa oli asukkaiden mukaan puutteita, ja portaat olivat huonossa kunnossa. Nämä asiat koettiin kaikkein ikävimmiksi. Lisäksi alue koettiin epäviihtyisäksi, ja muun muassa torin laatoitus oli rikkoutunutta.”

”Nyt nämä pahimmat epäkohdat korjataan”, Tulonen jatkoi.

Myös taide piristää aukiota tulevaisuudessa.

Betonilaatat vaihdetaan asfalttiin, jonka pintaan tulee valkoisella kuviomassalla taiteilija Vesa-Pekka Rannikon teos Feenix-lintu. Teos valaistaan, ja sen yhteyteen istutetaan ensi keväänä puita.

Korjaustöiden aikataulu on Tulosen mukaan venynyt, sillä remontin aikana on ilmennyt ennakoitua työläämmin korjattavia yksityiskohtia.

”Esimerkiksi portaikossa oleva kantava betonirakenne on syöpynyt osittain pois kokonaan. Samoin joidenkin rakennustarvikkeiden toimitusajat ovat ennakoitua pidemmät”, Tulonen sanoi.

Myös asfalttiin tuleva taideteos tehtäneen vasta ensi keväänä. Maalauksen onnistuminen vaatii vähintään kymmentä plusastetta.

”Rakentamisen aikataulu venyy, mutta oletan, että valtaosa töistä saadaan valmiiksi tämän syksyn aikana. Joitakin töitä joudutaan siirtämään kevään puolelle”, Tulonen kertoi.

Tulosen mukaan Koivutorin kunnostaminen on väliaikainen ratkaisu ”noin kymmeneksi vuodeksi”.

”Tarkoitus on, että tulevaisuudessa junaradan ja aukion välisen metsän tilalle tulee tiivistä asuinrakentamista. Se on kaupungin pitkäaikainen tavoite”, Tulonen kertoi.