Myyrmäen kaivaustenjohtajana toimiva Juuso Koskinen Mikroliitti oy:stä esittelee kaivausten kiinnostavimman löydön: kivikautisen lieden. Se on todennäköisesti tehty kotaan, jonka perhe on taas siirtänyt seuraavaan paikkaan. Mesoliittisella kaudella merenranta on ollut metsän takana häämöttävän kerrostalon tällä puolella.