Sipoonkorpeen pyrkivät reippailijat pysäköivät kapeilla kaduilla miten sattuu ja tunkevat autonsa jopa asukkaiden pihoihin: ”Se on kyllä aika röyhkeää”

Yksityinen parkkifirma laputtaa nykyään väärin pysäköityjä autoja Sipoonkorvessa, sillä asukkaat kyllästyivät holtittomaan parkkeeraukseen.

Pysäköinti on kielletty Bisajärventien ja Härkävuorentien tiealueella. Tien vieressä oleva kyltti kertoo, että Parkkipate -yhtiö valvoo kiellon noudattamista.

Sipoonkorven kansallispuistoon tulijoiden autot kyllästyttävät paikallisia Vantaalla siinä määrin, että asukkaat ovat hankkineet aluepysäköintikiellon kapeille teille.

Sipoonkorvessa vuosikymmenien ajan kävelemässä käynyt vantaalainen Sini Moffat huomasi lokakuun viimeisenä sunnuntaina ensimmäisen kerran kyltin, jossa kerrottiin ilmoitettiin yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen valvonnasta Bisajärventien ja Härkävuorentien tiealueella.

Eli jos jätät auton kapean tien varteen, ParkkiPate laputtaa tuulilasin pysäköintivirhemaksulla.

”Minulle oli yllätys, että tuollainen on tullut”, Moffat kertoo.

Hän käy alueen polkujen lisäksi usein myös Vantaan Ladun ja Polun omistamalla Bisan majalla, joka sijaitsee Sotungissa Bisajärventiestä erkanevan polun päässä. Majalla järjestetään paljon ulkoiluun, luontoon ja retkeilyyn liittyviä tapahtumia.

Asukkaita riepoo, että retkeilijät ovat välillä parkkeeranneet autojaan jopa asukkaiden pihoille. Ongelmaa on varsinkin viikonloppuina, kun ulkoilijoita tulee Sipoonkorpeen paljon autoilla.

”Se on kyllä aika röyhkeää”, Moffat ymmärtää paikallisia omakotitalojen asukkaita.

Tienvarsipysäköintiä on harrastettu, koska osa on ajanut vanhasta tottumuksesta teiden varsille eikä ole tiennyt uusista pysäköintipaikoista. Kyse on myös laiskuudesta, sillä virallisilta pysäköintipaikoilta joutuu usein kävelemään hieman pidemmän matkan merkityille reiteille ja tulipaikoille.

Lue lisää: Näin kansallispuistoa huolletaan Sipoonkorvessa

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun asukkaat haluavat retkeilijöiden autoja pois kotikulmiltaan.

Vuonna 2019 kansallispuistoon tulijoiden autoihin kyllästyneet Kalkkiuunintien asukkaat hankkivat alueelle aluepysäköintikiellon. Tätäkin kieltoa valvoo ParkkiPate.

Sipoonkorven kansallispuiston opasteita on parannettu viime vuosina.

Sipoonkorpi ulottuu Helsingin, Sipoon ja Vantaan maille.

Metsähallituksessa tiedetään hyvin pysäköintiongelma. Se onkin viime vuosina lisännyt pysäköintipaikkoja eri puolille kansallispuistoa.

Puistomestari Rami Koskinen Metsähallituksesta kertoo, että alueella on paljon asukkaiden ylläpitämiä yksityisteitä, joita hallinnoivat tiekunnat ja jotka siis päättävät parkkeeraamisesta ja sen valvonnasta.

Koskisen mukaan Metsähallitus on osakkaana jokaisessa yksityistiessä.

”Ihmiset ovat kyllästyneet siihen, että kapeille teille pysäköidään mihin sattuu ja estetään asukkaiden kulku omille pihoilleen, kiinteistöilleen ja tonteilleen”, toteaa puistomestari Koskinen.

”Kannustammekin käyttämään näitä Metsähallituksen alueelle rakentamia pysäköintialueita.”

Puistomestari Koskinen vinkkaa katsomaan pysäköintipaikkojen osoitteet ja tulo-ohjeet www.luontoon.fi/sipoonkorpi/saapuminen -sivustolta.

Vantaan Ladun ja Polun omistama Bisan majan eteen rakennetaan uutta grillikatosta.

Lue lisää: Autoruuhkien riivaamaan Sipoonkorpeen alkaa kulkea uusi bussilinja

Lue lisää: Sipoonkorven kansallispuistoon halutaan uusi sisääntuloportti: Hindsbyn kylään tulisi parkkipaikkoja, sauna ja majoituspalveluja

Lue lisää: Retkeilijä heräsi yöllä pelottaviin ääniin Sipoon­korvessa – Pian selvisi, että hänen autonsa ikkunat olivat säpäleinä pahamaineisella parkkipaikalla