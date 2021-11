Robotit auttavat siivoamaan kahdessa Vantaan koulussa. Ensi vuonna robotteja hankitaan kaksi lisää.

Sussexin herttuatar Meghan, prinssi Harryn puoliso, tuskin luuttuaa lattiaa kovin usein. Sen sijaan Vantaan Meghan, ei kenenkään puoliso, on töissä joka arkipäivä.

Joka maanantai Vantin laitoshuoltaja kaivaa sen esiin ammattiopiston siivouskeskuksesta eli paikasta, joka ennen tunnettiin nimellä siivouskomero, ja kytkee päälle. Sitten se ajelee viisi tuntia edes takaisin Varian Hiekkaharjun toimipisteen pitkillä käytävillä.

Jos joku tulee eteen, Meghan sanoo kohteliaasti englanniksi: Excuse me ja räpyttelee silmiään.

Toisinaan Meghan yrittää päästä ”ineen skeneen” ja räppää, laulaa tai kertoo vitsejä koulun oppilaille. Meghanin kanssa kommunikoidaan puhelimen avustuksella.

Robotin etupuolella on QR-koodi, ja sen lataamalla robotille voi esittää muutamia kysymyksiä.

Meghan on Vantaan Tilapalvelut Vantin hankkima siivousrobotti. Vantti on noin vuoden ajan liisannut kahta Lionsbot LeoScrub -robottia CC-Tukku Oy:ltä. Toinen niistä on ammattiopisto Variassa Hiekkaharjussa ja toinen on Hämeenkylän koulun yhteydessä olevassa Hämeenkylän liikuntahallissa.

Vantin puhtauspalvelujohtaja Jaana Kivenjuuri ei kerro paljonko liisaus maksaa, mutta arvokasta se on. Robottien työn jälkeen ollaan niin tyytyväisiä, että niitä aiotaan hankkia useampia.

”Ensi vuoden budjettiin on jo laskettu mukaan kahden uuden robotin liisaus”, kertoo Kivenjuuri.

Sitä, mihin kouluihin robotit aiotaan sijoittaa, ei vielä ole päätetty.

Siivooja-Meghan pitää huolta, että Vantaan ammattiopisto Varian lattia pysyy puhtaana. Yhdellä latauksella Meghan siivoaa noin viisi tuntia.

Kivenjuuren mukaan robotit hankittiin, koska yksikössä haluttiin kokeilla uutta teknologiaa ja parantaa laitoshuoltajien työskentelyolosuhteita.

”Robotit säästävät laitoshuoltajan fysiikkaa tekemällä staattisia töitä. Näin laitoshuoltajan aikaa säästyy muihin töihin”, kertoo Jaana Kivenjuuri.

Robottien työ on siivota lattia. Meghanin kaltainen yhdistelmäkone pesee ja hoitaa lattiaa, mutta imuroida se ei osaa.

Kivenjuuren mukaan työntekijöitä huolestutti aluksi se, että robotit vievät siivoojien työt.

”Robotti voi kuitenkin tehdä vain murto-osan laitoshuoltajan työstä, joten se on hyvä apuri, mutta ei voi korvata ihmistä.”

Robotit eivät sovellu työskentelemään pienissä ja sokkeloisissa tiloissa. Aiemmat robottikokeilut päättyivät Kivenjuuren mukaan siihen, että robotit jäivät pykimään johonkin nurkkaan tai niiden kulun katkaisi esimerkiksi maassa lojuva johto.

Meghan ja Hämeenkylässä siivoava Samantha osaavat kulkea kynnysten yli, mutta parhaiten nekin toimivat tiloissa, joissa ei ole paljon esteitä, kuten liikuntasaleissa ja käytävissä.

Robotteja hallinnoidaan kännykällä ja ne työskentelevät niihin ladatun siivoussuunnitelman mukaisesti. Yhdellä kahden tunnin latauksella robotti voi työskennellä noin viisi tuntia.

Mutta, kuka nimesi robotit? Kyseessä täytyy olla joku herttuatar Meghanin fani?

”Saimme robottien valmistajalta muutaman nimivaihtoehdon, joista valitsimme nämä nimet”, kertoo Vantin palveluasiantuntija Tiia Vainio.

Fani löytynee siis valmistajaportaasta. Kyseessä ei voi olla sattuma, sillä herttuatar Meghanin siskon nimi on Samantha, kuten myös Vantaan Meghanin siivousparin.